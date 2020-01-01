موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في محافظات مصر

يحل علينا بعد أيام قليلة عيد الأضحى المبارك 2020، وهو ثاني الأعياد الدينية لدي المسلمين بعد عيد الفطر المبارك الذي يأتي بعد شهر رمضان، وعيد الأضحى الذي يحتفلون بهم المسلمون حول العالم بفداء سيدنا اسماعيل عليه السلام بذح الأضاحي لله عز وجل.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2020 والتي تعد من أهم الطقوس الاحتفالية المرتبطة بالعيد، والتي يجتمع فيها الصغار والكبار معاً وتكتسي قلوبهم الفرحة والسعادة ويتبادلون التهنئة مع بعضهم البعض، ولكن اليوم وفي ظل يواجهه العالم من ظروف استثنائية بسبب فيروس كورونا، فمن المتوقع أن تقام الصلاة في المنزل، فما توقيت صلاة العيد، ذلك ما سنعرفه اليوم في هذه المقالة، فتابعونا.









موعد صلاة عيد الأضحى 2020 نقدم لكم من خلال بوابة الفجر الإلكترونية، موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2020 في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، إذ أنه من المقرر أن تبدأ صلاة العيد في محافظة القاهرة في تمام الساعة 5:38 صباحاً، وفي محافظة الجيزة فإنها تقام في تمام الساعة 5:39 صباحاً، وفيما يلي بيان تفصيلي لمواقيت الصلاة:





محافظة الإسكندرية، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:41 صباحاً.

محافظة بورسعيد، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:32 صباحاً.

محافظة السويس، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:33 صباحاً.

مدينة العريش، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:26 صباحاً.

مدينة الطور، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:32 صباحاً.

مدينة سانت كاترين، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:30 صباحاً.

مدينة شرم الشيخ، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:30 صباحاً.

مدينة دمنهور، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:40 صباحاً.









ميعاد صلاة عيد الأضحى في مصر





مدينة طنطا ، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:38 صباحاً.

مدينة طابا، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:25 صباحاً.

مدينة المنصورة، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:36 صباحاً.

مدينة الزقازيق، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:36 صباحاً.

مدينة بنها، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:38 صباحاً.

مدينة شبين الكوم، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:39 صباحاً.

محافظة كفر الشيخ، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:38 صباحاً.

محافظة الفيوم، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:41 صباحاً.

محافظة المنيا، تؤدي صلاة العيد في تمام الساعة 5:44 صباحاً.









ميعاد صلاة العيد الكبير 2021





تبدأ صلاة في محافظة بني سويف، في تمام الساعة 5:41 صباحاً.

تبدأ صلاة في محافظة أسيوط، في تمام الساعة 5:44 صباحاً.

تبدأ صلاة في محافظة سوهاج، في تمام الساعة 5:43 صباحاً.

تبدأ صلاة في محافظة قنا، في تمام الساعة 5:39 صباحاً.

تبدأ صلاة في محافظة أسوان، في تمام الساعة 5:42 صباحاً.

تبدأ صلاة في مدينة أبو سمبل، في تمام الساعة 5:50 صباحاً.

تبدأ صلاة في محافظة مرسي مطروح، في تمام الساعة 5:52 صباحاً.

تبدأ صلاة في مدينة الغردقة، في تمام الساعة 5:33 صباحاً.

تبدأ صلاة في مدينة الخارجة، في تمام الساعة 5:50 صباحاً.









مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك





تبدأ صلاة في محافظة الإسماعيلية، في تمام الساعة 5:33 صباحاً.

تبدأ صلاة في محافظة دمياط، في تمام الساعة 5:34 صباحاً.

تبدأ صلاة في مدينة السلوم، في تمام الساعة 6:00 صباحاً.

تبدأ صلاة في مدينة نوبيع، في تمام الساعة 5:27 صباحاً.

تبدأ صلاة في مدينة حلايب، في تمام الساعة 5:30 صباحاً.

تبدأ صلاة في مدينة شلاتين، في تمام الساعة 5:33 صباحاً.









موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى





كشفت الحسابات الفلكية أن شهر ذي القعدة سيأتي هذا العام كاملاً أي ثلاثون يوماً، ليكون يوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو هو آخر أيام هذا الشهر، لتبدأ أولى أيام شهر ذي الحجة يوم الأربعاء 22 يوليو، وبالتالي يكون يوم الخميس الموافق 30 من يوليو هو يوم وقفة عرفات، والجمعة 31 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك.









متى تبدأ صلاة عيد الأضحى





يعتبر عيد الأضحي المبارك العيد الأكبر عند المسلمين الذي تجتمع فيه العديد من الأعمال الدينية مثل الحج والصيام وذبح الأضاحي وغيرها، وكما سبق وذكرنا أن صلاة العيد تعتبر من أهم السمات الاحتفالية المرتبطة به، وهي تقام في المساجد والساحات، ولكن في حال استمرار منع التجمعات فإنها ستؤدي هذا العام في المنازل.





أجاز أهل العلم والفقهاء أن يؤدي المسلم صلاة العيد في منزله، نظراً لوجود ما يمنع من إقامتها في المساجد، ولاسيما مع تفشي فيروس كورونا المستجد وفي ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة، لأن من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية هي حفظ النفس البشرية وحمايتها من كافة المخاطر والأضرار.



