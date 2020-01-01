بيراميدز يقترب من خطف نجم الأهلي المطرود

الخميس 16/يوليه/2020 - 04:33 م
الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز
محمد الدمتناوي
يرغب نادي بيراميدز في الحصول على خدما أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتلقت إدارة القلعة الحمراء عرضًا من نادي بيراميدز عن طريق أحد وكلاء اللاعبين، من أجل الحصول على خدمات أحمد الشيخ خلال الميركاتو الصيفي المقبل وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق السماوي.

ومن جانبه أكدت إدارة بيراميدز أنها على أتم الاستعداد لاستعارة أحمد الشيخ لمدة موسم على سبيل الإعارة، أو شراء اللاعب بشكل نهائي في حال موافقة إدارة القلعة الحمراء على رحيله.

ويُعد الشيخ من ضم اللاعبين الذين لا يرغب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي الإبقاء عليهم ضمن صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل عودته:

1- الأهلي – 49 نقطة من 17 مباراة.
2- المقاولون العرب – 33 نقطة من 18 مباراة.
3- بيراميدز – 32 نقطة من 18 مباراة.
4- الزمالك – 31 نقطة من 16 مباراة.
5- الإتحاد السكندري – 27 نقطة من 17 مباراة.
6- سموحة – 25 نقطة من 18 مباراة.
7- إنبي – 25 نقطة من 18 مباراة.
8- الإنتاج الحربي – 23 نقطة من 17 مباراة.
9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة.
10- المصري – 20 نقطة من 16 مباراة.
11- الجونة – 20 نقطة من 18 مباراة.
12- حرس الحدود – 19 نقطة من 17 مباراة.
13- أسوان – 18 نقطة من 17 مباراة.
14- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة.
15- طنطا – 16 نقطة من 18 مباراة.
16- وادي دجلة – 15 نقطة من 18 مباراة.
17- مصر المقاصة – 14 نقطة من 17 مباراة.
18- نادي مصر – 11 نقطة من 17 مباراة.

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