البورصة الأمريكية تتراجع في مستهل التعاملات





هبطت البورصة الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، بعد هبوط طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة أقل من التوقعات خلال الأسبوع الماضي.





في حين ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بنحو 7.5 بالمائة خلال الشهر الماضي لتتجاوز التقديرات.





واستمرت البنوك الأمريكية في الإفصاح عن أداء المالي، حيث تراجعت أرباح "بنك أوف أمريكا" مع زيادة مخصصات خسائر القروض خلال الربع الثاني من العام الجاري.





بينما تجاوزت أرباح "مورجان ستانلي" التوقعات خلال الربع المنتهي في يونيو الماضي، مع قفزة 30 بالمائة للإيرادات.





وبحلول الساعة 1:33 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع المؤشر الصناعي "داو جونز" بنحو 0.7 بالمائة أو ما يعادل 200 نقطة ليصل إلى 26670 نقطة.





كما هبط مؤشر "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.7 بالمائة إلى 3202.4 نقطة، وانخفض المؤشر التكنولوجي "ناسداك" بنحو 1 بالمائة مسجلاً 1044.9 نقطة.





وخلال الفترة نفسها، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 96.118.