صراع محتدم من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي

مازال الصراع محتدم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على البقاء ضمن أندية النخبة بالبريميرليج، خاصة مع اقتراب المنافسات من النهاية، فلم يتبقي سواء جولتين فقط على انتهاء مسابقة الدوري الإنجليزي لهاذ الموسم.





وقدم يتم حسم ملامح الهبوط في الدوري الإنجليزي هذا الاسبوع حيث يلتقي فريقان من المهددين بالهبوط وجها لوجه.





وفي الوقت الذي هبط فيه نوريتش سيتي بالفعل إلى دوري البطولة الإنجليزية، تدخل باقي الفرق المهددة بالهبوط وهي بورنموث واستون فيلا وويستهام يونايتد وواتفورد الجولة السادسة والثلاثين للمسابقة بهدف حصد الفوز للابتعاد خطوة عن دائرة الخطر.





هناك أربع نقاط فقط تفصل بين ويستهام صاحب المركز السادس عشر واستون فيلا صاحب المركز التاسع عشر وسط معركة شرسة تمتد أثارها لأبعد من ذلك، فحتى برايتون صاحب المركز الخامس عشر بفارق نقطتين عن ويستهام ليس في مأمن من الهبوط.





ومن المتوقع أن تصبح الأمور أكثر وضوحا مساء غدا الجمعة من خلال مباراة ويستهام مع واتفورد.





ويتساوى ويستهام وواتفورد في رصيد النقاط بإجمالي 34 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن بورنموث صاحب المركز الثالث من القاع والذي خاض مباراة أكثر منهما.





فوز أي من ويستهام أو وواتفورد قد يعني بشكل كبير بقاء الفريق في الدوري الممتاز.





نقطة التعادل قد تكون كافية لويستهام وواتفورد إذا خسر بورنموث على ملعبه أمام ساوثهامبتون مساء الأحد، لكن اندري يارمولينكو مهاجم ويستهام حث زملائه على إظهار نفس الروح التي لعبوا بها خلال الفوز على تشيلسي في وقت سابق من الشهر الجاري.





وقال يارمولينكو للموقع الرسمي لويستهام:" في مواجهة تشيلسي قدمنا مباراة رائعة".





وأضاف:" علينا أن نقاتل على كل نقطة ولقد أظهرنا ماهية ويستهام وأظهرنا لجماهيرنا أننا نلعب من أجلهم وأعتقد أنها كانت مباراة رائعة لكل لاعبي ويستهام".





وأوضح يارمولينكو أنه كان يتحتم أيضا على ويستهام أن يتحسن أداءه أمام أقرب منافسيه وليس فقط التألق أمام الفرق الكبرى.





وتابع:" مشكلتنا هذا الموسم هي حسب اعتقادي أننا نلعب بشكل جيد أمام الفرق الكبرى وعلينا أن نلعب بشكل أفضل أمام فرق مثل بيرنلي الذي فاز على ويستهام في أخر مباراة خاضها الفريق على ملعبه".





وأكد:" علينا أن نلعب بشكل أفضل والآن هي فرصة أن نظهر لبعضنا البعض أننا نلعب بروح الفريق، علينا أن نساند بعضنا البعض".





وأكمل:" أتمنى أن نبقى في الدوري الإنجليزي الممتاز وسنلعب بشكل أفضل كثيرا في العام المقبل".





من جانبه حقق واتفورد انتصارين متتاليين رفعا من روحه المعنوية، ويرى مهاجم الفريق داني ويلبيك أن الفرصة سانحة لانقاذ الفريق من كبوته.





وقال ويلبيك:" العودة والفوز على نوريتش في المباراة الأخيرة كان حاسما بالنسبة لنا، وظهر ذلك جليا على الجميع بمجرد اطلاق الحكم صافرة النهاية".





وأضاف:" هذا الاسبوع حصدنا ست نقاط حاسمة، لكن لدينا بضعة مباريات أخرى حتى النهاية وسنبذل فيها قصارى جهدنا".





ويدرك إيدي هوي مدرب بورنموث أن الفوز فقط على ساوثهامبتون يوم الأحد سيبقي على فرصة الفريق في البقاء بدوري الأضواء.





وأبدى هوي سعادته بأداء فريقه على ملعب مانشستر سيتي في مباراته الأخيرة لكنه أعرب عن الحزن لعدم حصد أي نقاط من تلك المباراة التي خسرها فريقه بهدفين مقابل هدف.





الفوز على ليستر سيتي قبل المواجهة أمام مانشستر سيتي أظهر لهوي أن الهروب من شبح الهبوط يعد أمرا ممكنا بالنسبة لفريقه لكنه يدرك أنه على أعتاب مرحلة حياة أو موت بهدف تمديد مسيرة الفريق الممتدة منذ خمسة أعوام في الدوري الممتاز.





وقال هوي:"علينا أن نبحث عن تحقيق انتصارين، سنذهب للمباراة التالية أمام ساوثهامبتون وسنحاول الفوز بها، نتطلع لأداء أفضل مما قدمناه على ملعبنا".





ومن القاع إلى القمة حيث يلتقي ليستر سيتي صاحب المركز الرابع مع مضيفه توتنهام الأحد أملا في الابتعاد عن مانشستر يونايتد وولفرهامبتون في إطار الصراع على بطاقة العبور لدوري أبطال أوروبا.





ويلتقي وولفرهامبتون يوم الاثنين مع كريستال بالاس وفي اليوم ذاته يلتقي برايتون مع نيوكاسل يونايتد وشيفيلد يونايتد مع إيفرتون فيما يلتقي نوريتش سيتي مع بيرنلي السبت.



