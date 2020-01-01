سانشو يقترب من مانشستر يونايتد

الخميس 16/يوليه/2020 - 04:07 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يعد من أحد الأندية المهتمة بشكل كبير بالتعاقد مع الإنجليزي جادون سانشو بروسيا دورتموند الألماني في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة ديلي أكسبريس البريطانية بأن بروسيا دورتموند يتوقع تلقي عرضاً من مانشستر يونايتد تبلغ قيمته 109 مليون جنيه استرليني من أجل التعاقد مع سانشو.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد سيقدم هذا العرض في حال تمكنه من التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل علماً بأنه يحتل المركز الخامس في بطولة الدوري الإنجليزي حتى الآن.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن جادون سانشو البالغ من العمر20 عاماً يلعب في بروسيا دورتموند منذ عام 2017  قادماً من مانشستر سيتي وخاض مع الفريق الألماني 99 حتى الآن مباراة وسجل 34 هدفاً وصنع 43هدف آخرين.

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