ياسمين صبري تمارس اليوجا في أحدث ظهور لها

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نشرت الفنانه ياسمين صبري، صورة لها في حديقة منزلها وهي تمارس رياضة" اليوجا"، وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



وظهرت "صبري"، وهي تمارس الرياضة في حديقة منزلها وإتخذت الوضع المناسب لرياضة" اليوجا"حيث جلست علي الأرض ووجهت زراعيها لظهرها، في صورة هادئة تشع بالطاقة الإيجابية، وكانت ترتدي ملابس رياضية وتربط شعرها للخلف.



وعلقت الفنانة ياسمين علي الصورة قائله: " love your self"، حب نفسك" وذلك في إشارة منها لضرورة حب النفس وإحترام الذات".



وشارك في بطولة مسلسل "فرصة تانية"، مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم ، ياسمين صبري، دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، إدوارد ، محمود البزاوى، محمد جمعة وتميم عبده، هبة عبد الغنى، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، وعدد آخر من الفنانين.