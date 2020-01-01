محافظ قنا: انتهاء موسم توريد القمح للعام الحالي بزيادة 7599طنا

أعلن اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، عن انتهاء موسم توريد القمح بالمحافظة للموسم الحالي 2020 والذي بدأ في 11 أبريل الماضي، مشيرا إلي أنه منذ بدء موسم توريد القمح لهذا العام تم توريد 180 الفا و292 طنا بمختلف صوامع وشون المحافظة.





وأضاف الداودي أن أعمال التوريد لهذا العام شهدت زيادة في الكميات الموردة للشون والصوامع مقارنة بالعام الماضي بزيادة قدرها 7599 طن بنسبة 4.2% حيث بلغ حجم التوريد للموسم الماضي 2019 من القمح 172 الفا و269 طنا.





من جانبه، أوضح أحمد السيد وكيل وزارة التموين بقنا أن هذا الموسم يعد واحدا من أنجح مواسم التوريد للقمح نتيجة عده عوامل ساهمت في تحقيق ذلك منها تكاتف وتعاون كافة الأجهزة المعنية مع بعضها البعض وزيادة إنتاجية الفدان وهو ما ساهم في زيادة الكميات الموردة هذا العام عن العام الماضى.





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