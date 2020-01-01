محافظ قنا: انتهاء موسم توريد القمح للعام الحالي بزيادة 7599طنا

الخميس 16/يوليه/2020 - 04:02 م
اللواء اشرف الداودي
اللواء اشرف الداودي
بسام عبدالحميد
أعلن اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، عن انتهاء موسم توريد القمح بالمحافظة  للموسم الحالي 2020 والذي بدأ في 11 أبريل الماضي، مشيرا إلي أنه منذ بدء موسم توريد القمح لهذا العام تم توريد 180 الفا و292 طنا بمختلف صوامع وشون المحافظة.

وأضاف الداودي أن أعمال التوريد لهذا العام شهدت زيادة في الكميات الموردة للشون والصوامع مقارنة بالعام الماضي بزيادة قدرها 7599 طن بنسبة 4.2% حيث بلغ حجم التوريد للموسم الماضي 2019 من القمح 172 الفا و269 طنا.

من جانبه، أوضح أحمد السيد وكيل وزارة التموين بقنا أن هذا الموسم يعد واحدا من أنجح مواسم التوريد للقمح نتيجة عده عوامل ساهمت في تحقيق ذلك منها تكاتف وتعاون كافة الأجهزة المعنية مع بعضها البعض وزيادة إنتاجية الفدان وهو ما ساهم في زيادة الكميات الموردة هذا العام عن العام الماضى.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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موسم محافظ قنا صوامع توريد القمح بوابة الفجر

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