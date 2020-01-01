العراق يعلن تسجيل 2281 إصابة و90 وفاة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، 2281 إصابة و90 حالة وفاة بفيروس كورونا خال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة العراقية، إلى أنه تم فحص 16110 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 744847 نموذجا".

وقالت وزارة الصحة العراقية، في تقريرها اليوم بشأن مستجدات فيروس كورونا، إنها سجلت 1695 حالة شفاء خلال ذات المدة".

وذكرت الصحة العراقية، أن مجموع حالات الشفاء بلغ 54316 حالة، بينما الإصابات بلغت 86148 إصابة والوفيات 3522 وفاة".

وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أعلنت أمس الأربعاء، تسجيل 2110 إصابات و87 وفاة بفيروس كورونا.