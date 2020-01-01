السعودية تطرح مناقصة لشراء 720 ألف طن شعير للمرة الخامسة خلال 2020

الخميس 16/يوليه/2020 - 03:59 م
بوابة الفجر
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن طرحها المناقصة الخامسة لعام 2020 لاستيراد (720) ألف طن شعير علفي للتوريد خلال فترة أكتوبر ونوفمبر.

وأوضح المهندس أحمد الفارس محافظ المؤسسة العامة للحبوب أن الكمية المطروحة موزعة على 12 باخرة بواقع 9 بواخر لموانئ البحر الأحمر بكمية 540,000 طن و 3 بواخر لموانئ الخليج العربي بكمية 180,000 طن.

وأشار إلى أن هذه المناقصة تأتي امتدادا لتغطية الطلب المحلي على الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الإستراتيجي منه حيث سبق للمؤسسة التعاقد على 3.8 مليون طن هذا العام.

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