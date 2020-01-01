تعرف على شروط الالتحاق بكلية الشرطة والأوراق المطلوبة ومواعيد التقديم والاختبارات



كلية الشرطة ، يأمل الكثيرون من شباب جمهورية مصر العربية في الالتحاق بالكليات العسكرية والشرطية، لما لها من مكانة كبيرة ومرموقة، في المجتمع إضافة إلى خدمة الوطن، والزود عنه ضد أية اعتداءات خارجية، وحمايته من المخاطر التي تحاك له.





قبول دفعة جديدة لكلية الشرطة





ووافق وزير الداخلية اللواء محمود توفيق على قُبول دُفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية والحاصلين على ليسانس الحقوق بحد أدنى تقدير مقبول للعام الحالي أو العام الماضي، حسبما كشف اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء.

خطوات التقدم لكلية الشرطة والشروط





ونرصد لكم عبر بوابتكم الإلكترونية "الفجر" كافة التفاصيل الهامة والمتعلقة بخطوات التقم للالتحاق بكلية الشرطة وشروط القبول، وكذلك الاختبارات التي يخضع لها المتقدم، والأوراق المطلوبة، إضافة إلى موعد التقدم.





موعد التقديم لكلية الشرطة





هنــــــــــــــــــــــــــــــــا ". ويبدأ التقديم للالتحاق بكلية الشرطة بشكل منفصل على عدة أيام بحسب مؤهل المتقدم، حيث تنطلق مواعيد تقديم طلبات الالتحاق لطلبة الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها للعام السابق ٢٠١٩، بدءاً من يوم الاثنين الموافق ٢٠ يوليو حتى الخميس الموافق 30 يوليو ولمدة ١١ يوما من خلال موقع وزارة الداخلية من خلال الضغط "".





موعد فتح باب التقديم لأصحاب شهادات الثانوية وما يعادلها 2020





هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ". ويفتح باب التقديم للطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها للعام الحالي ٢٠٢٠ في الأربعاء الموافق ٥ أغسطس المقبل وتستمر حتى الخميس ٢٠ أغسطس ولمدة ١٦ يومًا، وذلك من خلال الدخول "".





موعد فتح باب التقديم لأصحاب شهادات الثانوية وما يعادلها 2020 و2019





ويقدم الحاصلون على الشهادة الثانوية العامة من الخارج والدبلومات الأجنبية لهذا العام ٢٠٢٠ والعام السابق ٢٠١٩، بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق ٤ أغسطس القادم حتى الخميس الموافق ٢٠ أغسطس ٢٠٢٠، ولمدة ١٧ يوما من خلال مكتب تنسيق القبول بكليه الشرطة.





الحاصلون على المؤهلات الجامعية





وفيما يتعلق بتقديم طلبات الحاصلين على المؤهلات الجامعية، فإنه يكون اعتباراً من يوم الثلاثاء ٤ أغسطس حتى الخميس الموافق ٣ سبتمبر المقبل ٢٠٢٠، ولمدة ٣١ يوما من خلال مكتب تنسيق قبول بكلية الشرطة.





الشروط اللازمة للالتحاق بكلية الشرطة





- أن يكون المتقدم حاصلاً على مجموع بحد أدنى مجموع "65% لهذا العام أو العام السابق، بشرط أن يكون مقيدًا خلال العام الدراسي الماضي في إحدى الكليات أو المعاهد الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.





-من تتوافر فيهم الشُروط التي نص عليها القانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن إنشاء أكاديمية الشُرطة وتعديلاته، واللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 864 لسنة 1976 وتعديلاتها، ونستعرضها في السطور التالية:





أولا: بالنسبة لطلبة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية





- أن يكون المتقدم مصري الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس، أن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة.





- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة.





- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبي نهائي.





- أن يكون مُستوفيًا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، ونسرد لكم أبرزها في التالي:





1- ألا يقل طول قامة الطالب عن 170 سم.





2- توافر شرط القوام "أقصى وزن = طول الطالب – 90".





3- ألا يزيد عُمره في أول أكتوبر على 22 سنة ميلادية.





4- إقرار من جهة طبية مختصة باستكمال الطالب لشروط اللياقة الصحية للخدمة في هيئة الشرطة.





5- أن يجتاز اختبارات اللياقة البدنية بما لا يقل عن 50% من مجموع الدرجات المقررة للاختبار.





5- غير متزوج أثناء قيده بالأكاديمية.





شروط الالتحاق بأكاديمية الشرطة بقسم الضباط المتخصصين 2019 أطباء





- أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.





- أن يكون الطالب حسن السيرة.





- ألا يكون الطالب سبق الحكم عليه من قانون العقوبات أو عقوبة مقيدة للحرية، أو سبق فصله في خدمة الحكومة بحكم.





- ألا يكون مضى على حصول الطالب سنة من تاريخ تخرجه على اعتبار سنة الامتياز سنة دراسية.





- أن يكون الطالب مستوفيا لشروط اللياقة، بطول 165 سم، وعرض صدره 83، ووزنه يساوي طول الطالب ناقص 90 ألا يزيد عمر الطالب على 28 سنة، ألا تقل درجة الإبصار عن النصف أن يجتاز اختبار اللياقة البدنية بما لا يقل عن 40%.





- أن يجتاز الطالب الكشف النفسي من خلال مجموعة من الاختبارات ولا يحق الإعادة.





ما هي الاختبارات المقررة للالتحاق بكلية الشرطة؟





أولاً: اختبار القُدرات





يهدف هذا الاختبار المبدئي والموضوعي والمكتوب لقياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة، ويعتبر الطالب غير لائق إذا لم يحصل على نسبة 50% من مجموع الدرجات المقررة لهذا الاختبار، وليس للطالب حق الإعادة في هذا الاختبار في حالة الرسوب.





ثانياً: اختبار المقاس والقوام





ويختبر المختصون الطالب المتقدم من خلال قياس طول وعرض صدر الطالب المتقدم لقسم الضباط المتخصصين؛ للتأكُد من استيفائه للمقاييس المطلوبة، والطالـب الذي لا يستوفي تلك الشُروط لا يكون له حق الإعادة، ويتم اختبار القوام من خلال التأكد من (تناسب الطول مع الوزن "الطول – 90") وتكون الإعادة لمرة واحدة فقط الكشف الطبي، يتم إجراء الكشوف الطبية المقررة أمام اللجنة الطبية المختصة (القومسيون الطبي)، وللمتقدم في حالة رسوبه الحق في الإعادة لمرة واحدة فقط.





ثالثاً: الكشف النفسي:





يخضع الطالب المتقدم لمجموعة من الإجراءات والقياسات النفسية، ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار.





رابعاً: الاختبار الرياضي





ويقوم المتقدم بتأدية عدد من التمرينات الرياضية، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة في حالة رسوبه.





خامساً: كشف السمات





ويمر الطالب إلى هذه المرحلة بعد اجتيازه الاختبار الرياضي يخضع لبطارية اختبار السمات لقياس القدرات العقلية والسمات الشخصية والميول المهنية ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار.





سادساً: لجنة الاختيار "كشف الهيئة"





تفاضل هذه اللجنة بين المتقدمين وفق معايير المفاضلة المنصوص عليها بقانون إنشاء أكاديمية الشرطة ولائحتها الداخلية بهدف انتقاء أفضل العناصر، ولا يأتي لهذه المرحلة إلا المتقدم الذي اجتاز كافة الاختبارات السابقة بنجاح.





سابعاً: الكشف الطبي النهائي





بعد تخطى الطالب لجنة "الاختيار" والمعروفة بكشف الهيئة، يأتي للمرحلة الأخيرة والتي يخضع فيها إلى اختبارات طبية متقدمة، تتضمن الكشف بالموجات صوتية (قلب– بطن)، رسـم مـخ كهربائي مقياس سمع تقليدي، فحص نسبة السكر بالدم (صائم–مفطر)، وظائف الكبد والكليتيـن، الكشف عن العقاقير والمواد المخدرة، ليتم قبول المتقدم ويلتحق بالأكديمية بنجاح.





تعرف على شروط الالتحاق بكلية الشرطة والأوراق المطلوبة ومواعيد التقديم والاختبارات





