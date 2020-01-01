محافظة الجيزة تزيل 8 عقارات مخالفة بالأحياء والمراكز

الخميس 16/يوليه/2020 - 03:41 م
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إسماعيل منطاوي
تواصل محافظة الجيزة، تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة العقارات المخالفة، سواء التي تم بناءِها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو التى تقع على أراضي أملاك الدولة، والتعديات على الأراضي الزراعية. 

ويتابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على مدار اليوم مجهودات إزالة العقارات المخالفة ومواجهة مخالفات البناء بأحياء ومراكز ومدن المحافظة كافة، في ضوء حرص المحافظة على فرض هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأكد المحافظ، أنه تم تنفيذ حملات إزالة مكثفة بمركز أوسيم حيث تم إزالة عقارين مخالفين بمنطقة الزرايب والبراجيل تتراوح مساحتها من 100 إلى 150 مترا، بالإضافه إلى إزالة تعديات بالأسوار على الأراضي الزراعية بمساحة 350 مترًا تقريبا بمنطقة الزرايب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

وأشار إلى أنه جارٍ إستكمال إزالة 5 أبراج بشوارع صلاح الشربيني وناصر جمال بترعة عبد العال والرشاح وكورنيش النيل وإبراهيم حماد بأحياء الطالبية وبولاق الدكرور والوراق والعمرانية ومدينة الحوامدية. 

ونوه بأنه تمت إزالة فيلا مقامة بالمخالفة بقرية الطرفاية بمركز ومدينة البدرشين على مساحة 250 مترا. 

وتمت أعمال الإزاله بالكامل، إضافة إلى إزالة حالتي بناء مخالف وتعديات على أراضي أملاك الدولة بقرى بني سلامة ووردان بمركز منشأ القناطر.

وأكد المحافظ أنه تم إزالة أكثر من 100 حالة بناء مخالف وتعديات على الأراضي أملاك الدولة خلال اليومين الماضيين، مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع مشددًا على عدم الإكتفاء بإزالة المخالفات بل وضبط المخالف لكى ينال الجزاء القانوني.

تسجيل 913 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 59 حالة 

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27  مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"،
محافظة الجيزة تزيل 8 عقارات مخالفة بالأحياء والمراكز
محافظة الجيزة تزيل 8 عقارات مخالفة بالأحياء والمراكز
محافظة الجيزة تزيل 8 عقارات مخالفة بالأحياء والمراكز
محافظة الجيزة تزيل 8 عقارات مخالفة بالأحياء والمراكز
محافظة الجيزة تزيل 8 عقارات مخالفة بالأحياء والمراكز
محافظة الجيزة تزيل 8 عقارات مخالفة بالأحياء والمراكز

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محافظة الجيزة حملات إزالة إزالة مخالفات بناء إزالة تعديات

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