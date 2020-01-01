العثور على جثمان شاب بلطيم بعد 7 أيام من غرقه في البحر

تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثمان الشاب نور كلش، 22 عاما، الغارق بمصيف بلطيم في كفر الشيخ منذ الجمعة الماضية، وذلك بعد وجوده في البحر الأبيض المتوسط لمدة 7 أيام، وسط جهود مضنية للعثور علي الجثمان واستخراجه.





وكانت الأجهزة التنفيذية بمحافظة كفرالشيخ، قد قامت بمشاركة المتطوعين وفريق غطس من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بتكثيف البحث خلال الفترة الماضية عن جثمان الشاب نور كلش، الغارق في مياه البحر الأبيض المتوسط منذ 7 أيام، وذلك أثناء نزوله للبحر من أجل الاستحمام برفقة شفيقه.





وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكفر الشيخ، قد دشنوا هاشتاج "انقذوا_نور_غريق_بلطيم"، للمطالبة بسرعة انتشال جثمان الشاب نور كلش طالب كلية الهندسة، وقد تصدر الهاشتاج تويتر لمدة يومين.



