العثور على جثمان شاب بلطيم بعد 7 أيام من غرقه في البحر

الخميس 16/يوليه/2020 - 03:40 م
الضحية
الضحية
عمرو الشامي
تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثمان الشاب نور كلش، 22 عاما، الغارق بمصيف بلطيم في كفر الشيخ منذ الجمعة الماضية، وذلك بعد وجوده في البحر الأبيض المتوسط لمدة 7 أيام، وسط جهود مضنية للعثور علي الجثمان واستخراجه.

وكانت الأجهزة التنفيذية بمحافظة كفرالشيخ، قد قامت بمشاركة المتطوعين وفريق غطس من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بتكثيف البحث خلال الفترة الماضية عن جثمان الشاب نور كلش، الغارق في مياه البحر الأبيض المتوسط منذ 7 أيام، وذلك أثناء نزوله للبحر من أجل الاستحمام برفقة شفيقه.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكفر الشيخ، قد دشنوا هاشتاج "انقذوا_نور_غريق_بلطيم"، للمطالبة بسرعة انتشال جثمان الشاب نور كلش طالب كلية الهندسة، وقد تصدر الهاشتاج تويتر لمدة يومين.

تسجيل 913 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 59 حالة 

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27  مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"،

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