أول تعليق من قذاف الدم على دعم السيسي لحل الأزمة الليبية

أصدر المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية أحمد قذاف الدم، بيانًا علق فيه على دعم ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري للعمل على حل الأزمة الليبية.

وأكد أحمد قذاف الدم، على أن تأجيل كافة نقاط الاختلاف للوصل للاتفاق داخل الوطن، مشيرًا إلى أن تشكيل وفد للذهاب إلى مدننا الليبية والتي غابت للتشاور والاستماع لهم خطوة جيدة.

وطالب قاف الدم، بالسعي لبناء دوله جديده، ونظام نتفق عليه وكلنا ثقه فيكم وفي جماهير شعبنا التي باتت تتطلع إلى فجر جديد لتخرج عزيزه وسط هذا الركام .

وقد رحب قذاف الدم، بمشائخ وأعيان ليبيا، وهم يمثلون "جابر البيت الليبي" الذي تُحيط به الأعاصير من كل جانب، وأدعوهم في هذه المرحله الصعبه في تاريخ الوطن أن يتصرفوا بالحكمه، والحصافه، وإحترام القيم، والتقاليدوالأعراف.

وقال قذاف الدم: "من الواجب اليوم أن نكفر عن خطايانا، وأياً كانت التنازلات لن تساوي قطرة دم، أو حبة رمل من هذا التراب المقدس، وأعرف اليوم أن ظروفاً حالت دون حضور الجميع، خاصة إخوتنا في غرب الوطن.

وأضاف: "أرى من الواجب أن لا نقرر أو نخطو دون التشاور معهم، ونستمع لحجتهم بعد هذا اللغط، بل وهذه الهروله لإستقواء بأطراف تكالبت على الوطن، وجاءت لمصلحتها، وستعود عندما تنهي هذه المصالح، ويبقى أبناء الوطن هم وحدهم من يغارون عليه، ويحرصون علي صون وحدته حتى في سنوات القحط، وفي مواجهة أعتى الإمبراطوريات" .

وتابع: "أنا واثق هذه الساعات بأنه لا أحد سعيد بما وصلنا إليه من دمار، ودماء تسيل، وإستباحة ورهن أمرنا لدول ما كانت يوماً تستطيع التطاول بل كانت تسعى للود لا أن تكون نداً لهذا الشعب الحر الذي يرفض اليوم كافة أشكال التدخل أياً كان"، مؤكدًا أن لا أحد منا يختلف على ثوابت الوطن بأن يكون حراً موحداً، والحفاظ على ثرواته، ولكل أبنائه مهما كان موقعه دون إقصاء أو تمييز.