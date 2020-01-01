إجراء 99 قسطرة بمستشفى طنطا الجامعي
الخميس 16/يوليه/2020 - 03:38 م
أيمن يحيي
قال الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا: إن مستشفى طنطا التعليمي، نجح في وحدة تركيبات وعيوب القلب الخلقية بإجراء 99 حالة قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية اعتبارًا من يونيو 2019 حتي يونيو 2020.
وبدوره أوضح الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بطنطا، أن مثل هذه التدخلات الدقيقة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات، خاصة في ضوء ما تمتلكه المستشفى التعليمي العالمي من إمكانيات بشرية وتجهيزات طبية عالية المستوى في إقليم الدلنا.
ومن ناحيته، قال الدكتور محمود سليم، مدير المستشفى التعليمي العالميون: إنه تم إجراء الـ 99 حالة تحت إشراف الفريق الطبى برئاسة الدكتوره رغده غنيمي الشيخ أستاذ امراض القلب ورئيس الوحدة، شملت إجراء 14 حالة قسطرة تشخيصية، و28 غلق ثقب بين الاذين، و9 حالات غلق ثقب بين البطين، و18 غلق وصله شريانية، 13 توسيع صمام رئوي، و3 توسيع صمام أورطي طوارئ، و3 تدخلات لتوسيع وتركيب دعامة الأورطي النازل، وعمل ثقب بالقلب لاختلاف الشرايين طوارئ ل 5 حالات، 3 تركيب دعامة للوصلة الشريانية طوارئ، وزالة 2 جسم غريب من داخل القلب بالصيادة.
ومن جهته وجه الدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي للمستشفيات الشكر للطاقم الطبي بوحدة تركيبات وعيوب القلب الخلقية بقسم القلب بطب طنطا، برئاسة الدكتورة رغده غنيمي الشيخ، أستاذة أمراض القلب ورئيس الوحدة.
تسجيل 913 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 59 حالة
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"،
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