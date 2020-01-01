إجراء 99 قسطرة بمستشفى طنطا الجامعي

قال الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا: إن مستشفى طنطا التعليمي، نجح في وحدة تركيبات وعيوب القلب الخلقية بإجراء 99 حالة قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية اعتبارًا من يونيو 2019 حتي يونيو 2020.





وبدوره أوضح الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بطنطا، أن مثل هذه التدخلات الدقيقة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات، خاصة في ضوء ما تمتلكه المستشفى التعليمي العالمي من إمكانيات بشرية وتجهيزات طبية عالية المستوى في إقليم الدلنا.





ومن ناحيته، قال الدكتور محمود سليم، مدير المستشفى التعليمي العالميون: إنه تم إجراء الـ 99 حالة تحت إشراف الفريق الطبى برئاسة الدكتوره رغده غنيمي الشيخ أستاذ امراض القلب ورئيس الوحدة، شملت إجراء 14 حالة قسطرة تشخيصية، و28 غلق ثقب بين الاذين، و9 حالات غلق ثقب بين البطين، و18 غلق وصله شريانية، 13 توسيع صمام رئوي، و3 توسيع صمام أورطي طوارئ، و3 تدخلات لتوسيع وتركيب دعامة الأورطي النازل، وعمل ثقب بالقلب لاختلاف الشرايين طوارئ ل 5 حالات، 3 تركيب دعامة للوصلة الشريانية طوارئ، وزالة 2 جسم غريب من داخل القلب بالصيادة.





ومن جهته وجه الدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي للمستشفيات الشكر للطاقم الطبي بوحدة تركيبات وعيوب القلب الخلقية بقسم القلب بطب طنطا، برئاسة الدكتورة رغده غنيمي الشيخ، أستاذة أمراض القلب ورئيس الوحدة.