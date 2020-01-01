بقطعة حديدية.. التحقيقات تكشف تفاصيل العثور على جثة ربة منزل بالهرم

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل واقعة العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بحدائق الأهرام، أن وراء ارتكاب الواقعة عامل وزوجته بقصد سرقتها





وأفادت التحقيقات، بأن المتهمة تعرفت على المجني عليها منذ فترة وكانت تتردد عليها، وعلمت أنها تمتلك مصوغات ذهبية، فخططت الزوجة لسرقتها، فأوهمتها أن زوجها يعمل بعيادة والاستعانة به لعلاجها من الآلام تعاني منها، وبالفعل خططت الزوجة لسرقتها عن طريق تلك الحيلة





ونوهت التحقيقات، بأن يوم الواقعة ذهبت المتهمة وزوجها بتلك الحيلة وأثناء وجودهما داخل المنزل اعتديا عليها بقطعة حديدية وكتم أنفاسها وسقطت جثة هامدة، وسرقوا المصوغات وفروا هاربين.





وأمرت النيابة، بتشريح جثة المجني عليها، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.





بداية الواقعة، تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد بالعثور على جثة داخل شقة بالهرم، انتقل رجال المباحث بإشراف المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة ربة منزل، ملقاة بصالة الشقة.





وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.



