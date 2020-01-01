لا شبهة جنائية بشأن السيدة المعثور على جثتها بالهرم

كشف تقرير مفتش الصحة، عن عدم وجود شبهة جنائية حول وفاة سيدة عثر على جثتها داخل منزلها، بمنطقة الهرم، غرب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة النجدة، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها بنطاق القسم.





بدوره كلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.





وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ تحت إشراف العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث الهرم، والمقدم محمد الصغير رئيس مباحث القسم، ومعاونه الرائد إسلام السيد، وبالفحص والمعاينة عثر على جثة قاطنة الشقة، وتبين أنها ترتدي كامل ملابسها، وعدم وجود إي إصابات ظاهرية بالجثة.





وبتوقيع الكشف الطبي عليها من قِبل مفتش الصحة، تبين عدم وجود أي شبهة جنائية حول وفاتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بمعرفة اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وأخطر مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.





ومن جهة أخرى، افتتحت وزارة الداخلية، غرفة المراقبة المركزية المطورة بإدارة مرور الشرقية والتى تستهدف تحقيق أقصى معدلات المتابعة والمراقبة (أمنية – مرورية)، لكافة الميادين والمحاور الرئيسية والطرق السريعة وكافة الأكمنة الحدودية لتحقيق أقصى معدلات السيولة المرورية بنطاق المحافظة وتحقيق أعلى معدلات الأمن على الطرق لحماية أرواح وممتلكات المواطنين.





وقد تم تزويد غرفة المراقبة المركزية المطورة بأحدث الوسائل التكنولوجية وكاميرات المراقبة الحديثة حيث يتم إدارة الأعمال بالغرفة من خلال منظومة إلكترونية متكاملة من قبل عناصر بشرية مدربة وقادرة على التعامل مع مختلف المواقف الطارئة، ورصد أية مخالفات أو معوقات مرورية ومتابعة انتشار الخدمات المرورية بكافة المحاور للعمل على إزالة أى أعطال، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع المحافظة لتيسير الحركة المرورية وتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدوها.



