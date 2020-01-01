السلطات السودانية تعلن إغلاق الجسور في الخرطوم

أعلنت السلطات السودانية، إغلاق الجسور في الخرطوم إعتبارا من الساعة السادسة مساء اليوم الخميس وحتى نهاية نهار يوم غد الجمعة، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقالت مصادر سودانية مطلعة، كشفت عن تأجيل التوقيع على النقاط ال٦ مع الجبهة الثورية السودانية.

وفي وقت سابق، أجرى رئيس مجلس الوزراء السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك ، اليوم الخميس تعديلا وزاريا جديدًا للحكومة الانتقالية.

وكشف مصادر سودانية، أن التعديل الوزاري الجديد جاء التزاما بما جاء في خطاب رئيس الوزراء في ٢٩ يونيو الماضي.

وقد أكد حمدوك، أنه يعتزم في الأيام المقبلة اصدار عدد من القرارات الحاسمة في مسار الفترة الانتقالية، سيكون لبعضها أثر كبير، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

وقالت المصادر السودانية، إنه من المقرر أن تُعلن تفاصيل التعديل الوزاري في وقت لاحق.

وتسعى الحكومة الانتقالية السودانية، إلى إكمال باقي بنود الوثيقة الدستورية وتشكيل المجلس التشريعي قبل شهر أغسطس المقبل، حتى وإن لم تكتمل عملية السلام.

وفي في 5 سبتمبر الماضي، أعلن عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان، تشكيل أول حكومة كمرحلة رئيسية في العملية الانتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السوداني المخلوع عمر البشير في أبريل الماضي، وتعمل الحكومة وفق اتفاق لتقاسم السلطة لمدة ثلاث سنوات بين الجيش والمدنيين للوصول للحكم المدني، وتضم الحكومة أربع سيدات من ضمنهم وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله، قد بدأت الحكومة السودانية العمل علي الارض لحل مشكلة الفقر والديون و مشكلة رفع اسمها من قوائم الدول الداعمة لارهاب.