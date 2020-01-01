الأمين العام المساعد للجامعة العربية يلتقي ممثل "سوريا الديمقراطية"

الخميس 16/يوليه/2020 - 03:12 م
بوابة الفجر
الفجر
استقبل الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي - في مقر الجامعة اليوم الخميس - ممثل مجلس سوريا الديمقراطية بمصر، سيهانوك ديبو.

من جانبه، أطلع "ديبو"، الأمين العام المساعد على رؤية مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) للحل السوري ومشروع الإدارة الذاتية ودور قوات سوريا الديمقراطية في التصدي للإرهاب وتعزيز السلم الأهلي، والتحرك نحو سوريا الموحدة، وإيمانه بالعمل المشترك مع المعارضة الوطنية السورية المؤمنة بالحل السوري بعيدًا عن الأجندات الضيقة التي تحملها بعض الدول الإقليمية مثل تركيا.

كما تحدث "ديبو" عن ضرورة لدور الجامعة العربية في ظل المخاطر المحدقة بالمنطقة وبالبلدان العربية وخصوصًا التهديدات التركية واحتلالاتها لمناطق في شمال سوريا.

من جانبه، رحب الأمين العام المساعد بالزيارة، ضرورةمؤكدًا التواصل وإظهار حقيقة رؤية مجلس سوريا الديمقراطية وتفنيد المزاعم والمواقف المثارة حيال دوره، وأيضًا بالنسبة للمطالب الكردية ومنع تشكل ثغرة في ذلك.

وأشار السفير زكي، إلى دعم الجامعة العربية للمعارضة الوطنية السورية المؤمنة بحل الأزمة السورية وفق مساره السياسي وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بذلك.

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