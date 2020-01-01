البنك المركزي الأوروبي يثبت سعر الفائدة الرئيسي عند 0 %

الخميس 16/يوليه/2020 - 03:08 م
بوابة الفجر
أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي عند 0 في المائة، وهو أدنى مستوى تاريخي منخفض، وفقا لـ"الألمانية".


أظهرت تقديرات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات اليوم أن الفائض التجاري لمنطقة اليورو ارتفع في مايو مقارنة مع أبريل بالتزامن مع تخفيف إجراءات مكافحة جائحة كورونا حول العالم لكن حجمه لا يزال أقل من نصف ما سجله في العام الماضي.


وقال يوروستات إن فائض التجارة الخارجية المجمع لدول منطقة العملة الأوروبية الموحدة التسع عشرة سجل 9.4 مليار يورو في مايو ارتفاعا من 2.9 مليار يورو في أبريل لكنه يشكل انخفاضا ضخما مقارنة بتسجيله 20.7 مليار في مايو 2019.


وعلى أساس سنوي، هوت الصادرات بنسبة 29.5 في المائة مسجلة 143.3 مليار يورو والواردات 26.7 في المائة مسجلة 133.9 مليار يورو.


وعلى أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية، سجل الفائض التجاري لمنطقة اليورو ثمانية مليارات يورو ارتفاعا من 1.6 مليار يورو في أبريل.

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