محافظ بني سويف يفتتح معرض "أضحى مبارك" لتوفير السلع بأسعار مخفضة (صور)

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، معرض بيع اللحوم والسلع الغذائية الاستهلاكية والمعمرة ومستلزمات البيت المصري.





جاء ذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، الذي يقام تحت رعاية المحافظ وبحضور: اللواء هشام شادي السكرتير العام والمهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين والدكتور طارق الوكيل مدير الطب البيطري وإحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي واللواء محمود ضياء الدين رئيس المدينة والدكتور علاء سعيد مدير التعاون بالمحافظة.





وأكدت المحافظة، في بيان لها، أن المعرض يشهد إشرافًا متكاملًا من أجهزة المحافظة والمديريات الخدمية المعنية، كالصحة والطب البيطري والتموين والتضامن الاجتماعي بالتعاون مع الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة، حيث يتم وضع ضوابط ترتكز على تنفيذ كافة الإشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية في ظل أزمة وتداعيات فيروس كورونا.





وعقب الافتتاح تفقد محافظ بني سويف المعرض، الذي أقامته المحافظة بجوار الصالون الأخضر بمدينة بني سويف، بعنوان "أضحى مبارك" وتحت رعاية المحافظ، لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم البلدية والسودانية المذبوحة من الأبقار واللحوم المجمدة والخراف الحية، والسلع الغذائية والأساسية من السكر والزيوت والمنظفات واللحوم المجمدة، والملابس الجاهزة والمفروشات، وأدوات وأواني منزلية، وغيرها بأسعار مخفضة تتراوح من 25 إلى 35% عن مثيلاتها في الأسواق، وذلك للتيسير على المواطنين في توفير احتياجاتهم من تلك السلع خلال العيد.





وأشار بيان المحافظة، إلى أنه يشارك في إقامة وتنظيم الشادر التموين والغرفة التجارية وبمشاركة 4 شركات وعارضين منها شركة رفح التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، والشركة المصرية لتجارة الجملة، ولجنة الزكاة بمسجد عمر بن عبد العزيز، وسيدات أعمال بني سويف بالغرفة التجارية.





وتجول المحافظ داخل المعرض، متابعًا حركة البيع والشراء والتيسيرات المقدمة للمواطنين، والإلتزام بالإجراءات الوقائية، متبادلًا الحديث مع بعض المواطنين الذين تواجدوا خلال الجولة التفقدية بالمعرض، مطمئنًا منهم عن الأسعار ونوعية وجودة السلع المتوافرة بالمعرض، ومشجعًا القائمين على التنظيم، معربا لهم عن سعادته بمشاركة الشباب في إقامة المعرض، ومؤكدًا على دورهم الهام في هذا المنتج والعمل الحيوي الذي يخدم المواطن بكل فئاته.





فيما أعرب عدد كبير من المواطنين عن شكرهم الكبير للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصها على توفير السلع والخدمات الأساسية للمواطن خاصة المواطن البسيط،معبرين عن سعادتهم بحرص محافظ الإقليم الدكتور محمد هاني غنيم، على تفقد المعرض والتأكد من توافر كل السلع قائلين "بنشكر محافظنا الشاب، وأنه قريب مننا، وبيسمع لينا، ومشاكلنا، والمعرض وفر علينا كتير، وكل حاجة متوافرة فيه" ـ بحسب بيان المحافظة.





وشّدد المحافظ على أهمية المتابعة المستمرة للإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والالتزام بالتدابير الوقائية لتفادي الزحام خاصة مع زيادة الإقبال المتوقع على المعرض بالحفاظ على التباعد الاجتماعي ضمن خطة المحافظة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا، ومراعاة توافر اشتراطات الأمن والسلامة والالتزام بالإرشادات التوعوية التي أقرها الطب الوقائي بمديرية الصحة.



