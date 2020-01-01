في 6 معلومات.. تعرف على تنسيق كلية الشرطة 2020

الخميس 16/يوليه/2020 - 03:00 م
أكاديمية الشرطة
أكاديمية الشرطة
أحمد القاسم
"كلية الشرطة".. كلمات تصدرت مؤشرات البحث على موقع "جوجل" خلال الساعات الأخيرة بعدما أعلنت وزارة الداخلية قبولها دفعة جديدة هذا العام، وكشفت عن المجموع المناسب من أجل تقديم الطلاب الأوراق إليها.

وفي الساعات الأخيرة، وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة لهذا العام من الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها.

ومنذ الإعلان بدأ أولياء الأمور في استخدام منصة "جوجل" للبحث عن كل ما يخص تنسيق كلية الشرطة، وهو ما تقدمه "الفجر" من خلال المعلومات الآتية: 

- شرط الالتحاق بكلية الشرطة الحصول في الثانوية العامة مجموع 65% لهذا العام 2020، أو العام السابق 2019، أو الحاصلين على درجة الليسانس في الحقوق ذكور بحد أدنى تقدير مقبول لهذا العام 2020، أو العام السابق 2019.

- مواعيد التقديم في كلية الشرطة من 20 يوليو وحتى 30 يوليو للحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام الماضي، ومن 5 أغسسطس حتى 20 اغسطس للحاصلين على الثانوية العامة هذا العام.

- التقديم للسابق ذكرهم يكون من خلال موقع وزارة الداخلية على الإنترنت https:moi.gov.eg.


- بالنسبة للطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة من الخارج والدبلومات الأجنبية لهذا العام 2020 والعام السابق 2019 التقديم يبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس القادم حتى الخميس الموافق 20 أغسطس من خلال مكتب تنسيق القبول بكليه الشرطة.


- التقديم للحاصلين على المؤهلات الجامعية يبدأ من يوم الثلاثاء 4 أغسطس حتى الخميس الموافق 3 سبتمبر المقبل 2020، من خلال مكتب تنسيق قبول بكلية الشرطة.

- هناك اختبارات تؤهل طالب الثانوية أو خريجي الجامعة للالتحاق بكلية الشرطة وهي: اختبار القُدرات لقياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة، اختبارا المقاس والقوام للكشف عن تناسب الطول مع الوزن "الطول – 90"، من عدمه، الكشف النفسي ويتم إجراؤه من خلال مجموعة من القياسات النفسية، الاختبار الرياضي، اختبار السمات لقياس القدرات العقلية والسمات الشخصية والميول المهنية، لجنة الاختيار يدخلها الطالب عقب اجتياز كافة الاختبارات السابقة بنجاح، وأخيرا الكشف الطبي المتقدم.


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