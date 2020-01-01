تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات









أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.82% خاسراً 41.5 نقطة ليغلق عند مستوى 5046.16 نقطة، وتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.94% خاسراً 52 نقطة ليغلق عند مستوى 5501.61 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.49% خاسراً 20.52 نقطة ليغلق عند مستوى 4147.25 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.79% خاسراً 32.88 نقطة ليغلق عند مستوى 4129.20 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 139.5 مليون سهم بقيمة 22.4 مليون دينار كويتي عبر 6952 صفقة.









وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 1.37%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.30%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.01%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.96%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.53%، ثم قطاعي الاتصالات والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.33%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.18%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.11%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.07%.





وجاء سهم الشركة الكويتية السورية القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15.20%، يليه سهم شركة التمدين العقارية بنسبة 4.84%، ثم سهم شركة المال للاستثمار بنسبة 3.26%، فيما تصدر سهم الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.27% ثم سهم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 8.59%، ثم سهم شركة رمال الكويت العقارية بنسبة 8.05%.