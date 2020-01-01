وزير خارجية أوكرانيا: أحب زيارة مصر واستمتع بتنوعها السياحي

رحب وزير الخارجية الأوكراني، دمتيرو كوليبا، بالدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، في مقر الوزارة بمدينة كييف، والوفد المصري المرافق له، معربًا عن حبه الشديد لمصر وحرصه الدائم على زيارتها للاستمتاع بالمقاصد والأنماط السياحية المختلفة بها.





وأكد عمق العلاقات التي تربط بين مصر وأوكرانيا في الكثير من المجالات ومنها مجال السياحة.





جاء ذلك في أولى لقاءات الدكتور خالد العناني الرسمية التي يعقدها خلال زيارته الحالية لأوكرانيا





وشهد اللقاء السفير حسام الدين علي، سفير مصر في أوكرانيا، وأعضاء الوفد المصري الذي يضم رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس غرفة الشركات السياحية، ورئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، ورئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، والسفير ماجد مصلح المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة بوزارة السياحة والآثار.





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في أولى جولاته الخارجية منذ أزمة فيروس كورونا المستجد في العالم، استقبل مساء أمس السيد Vitali Klitschko عمدة مدينة كييف، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، على حفل عشاء مع أكبر منظمي الرحلات السياحية في أوكرانيا.





ويأتي ذلك فى إطار زيارة وزير السياحة والآثار للعاصمة الأوكرانية كييف والعاصمة البيلاروسية منسك على رأس وفد سياحي يضم رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس غرفة الشركات السياحية، ورئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، ورئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، والسفير ماجد مصلح المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة بوزارة السياحة والآثار.





وشارك في الحضور الوفد المصرى المرافق للوزير، والسفير حسام الدين علي سفير مصر في أوكرانيا، ورئيس غرفة التجارة والصناعة الأوكرانية، ورئيس جمعية الصداقة المصرية الأوكرانية.





وفي سياق متصل، شارك الدكتور خالد العناني، قبل حفل العشاء، في لقاء مع عمدة كييف ومنظمي الرحلات لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانين في مجال السياحة وسبل زيادة حركة السياحة البينية بين البلدين وزيادة أعداد السائحين الأوكرانيين الوافدين الى مصر خلال الفترة المقبلة.





وحرص الجانب الأوكراني على الإشادة بزيارة الوزير خاصة أنه أول وزير سياحة مصري يقوم بزيارة أوكرانيا منذ سنوات طويلة.





ومن جانبه، قام الوزير خلال هذا اللقاء باستعراض التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية، واشتراطات السلامة الصحية التي اتخذتها مصر لاستئناف السياحة الخارجية لضمان السلامة الصحية للسائحين والعاملين بالقطاع السياحي مع استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر.





وأكد على عمق العلاقات المصرية الأوكرانية والتي تشهد تعاونا في الكثير من المجالات ومنها مجال السياحة، مشيرا إلى أهمية السوق الأوكراني باعتباره أحد أهم الأسواق السياحية الواعدة بالنسبة للسياحة المصرية وأكثرها نموا حيث تأتى في المرتبة الثانية بعد دولة ألمانيا في الدول المصدرة للسياحة إلى مصر.





وأشار الوزير إلى أنه قد وصل إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة من دولة أوكرانيا 39 رحلة طيران منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة إليها في أوائل يوليو الجاري، وقضوا جميعا إجازة سعيدة بمصر، وأن السائحين أشادوا بإجراءات السلامة الصحية المطبقة بمصر.





وتحدث عمدة مدينة كييف، عن رغبة بلاده في دعم التعاون مع مصر في مجال السياحة والآثار، معربا عن سعادته بزيارة الدكتور خالد العناني لدولة أوكرانيا.



