مؤشر سوق دبي المالي يقفز 0.21% في ختام جلسة الخميس





أنهي سوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.21% رابحاً 4.47 نقطة ليغلق عند مستوى 2052.67 نقطة، وربح رأس المال السوقي 610 مليون درهم ليغلق عند مستوى 292 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 192.7 مليون سهم محققة ما قيمته 164.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 3437 صفقة لعدد 28 سهماً.









وصعدت 6 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 1.54%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.52%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.06%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.49%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.31%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، فيما تراجع قطاعي النقل والبنوك بنسبة 1.21%، 0.10%، على التوالي.





وقفز 11 سهماً بسوق دبي المالي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد بنسبة 3.74%، ثم سهم شركة إعمار القابضة بنسبة 1.93%، فيما تراجع 16 سهماً، على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 3%، ثم سهم شركة ارابتك القابضة بنسبة 2.67%، فيما تصدر سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 70.7 مليون ورقة بقيمة 38.8 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.73%.