فنادق مرسى علم تستقبل أول فوج سياحي بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر (صور)
الخميس 16/يوليه/2020 - 02:46 م
محمد طه
استقبلت فنادق مرسى علم، اليوم الخميس، أول الأفواج السياحية بعد توقف دام أربعة شهور تزامنا مع وصول أول طائرة قادمة من سويسرا تقل وعلى متنها 25 سائحا تزامنا مع قرار الدولة بعودة حركة الطيران لاستقبال السياحة الخارجية بالإضافة إلى توافد عدد من المصريين من نزلاء السياحة الداخلية لأول مرة في مرسى علم منذ جائحة كورونا.
وأكد عاطف عثمان مدير عام إحد الفنادق السياحية بمرسى علم أن فنادق مرسى علم استقبلت اليوم أول أفواج نزلاء السياحة الداخلية بعد توقف دام لأكثر من أربعة شهور تزامنا مع حصول الفنادق على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل بنسبة 50 بالمائة بفنادق البحر الأحمر طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لدى وصولهم وقياس درجة الحرارة لهم وتعقيمهم وتعقيم جميع متعلقاتهم وأمتعتهم الشخصية والتنبيه عليهم بالإبلاغ عن أي مشكلة صحية أو أي أعراض طارئة للفريق الطبي بالفندق.
وأكد عثمان على تخصيص دور كامل بالفندق للعزل في حالة إصابة أحد من النزلاء بمرافقة طاقم طبى متخصص لمتابعة نزلاء الفنادق.
ومن جانبه أكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة، أن فرق طبية قامت بالإجراءات الاحترازية بمطار مرسي علم وتم توقيع الكشف الطبى على جميع الركاب وإخضاعهم للفحص الطبي والتحاليل الفورية فور نزولهم من سلم الطائرة للتأكد من خلوهم من أى اصابات بكورونا.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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