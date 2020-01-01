فنادق مرسى علم تستقبل أول فوج سياحي بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر (صور)

استقبلت فنادق مرسى علم، اليوم الخميس، أول الأفواج السياحية بعد توقف دام أربعة شهور تزامنا مع وصول أول طائرة قادمة من سويسرا تقل وعلى متنها 25 سائحا تزامنا مع قرار الدولة بعودة حركة الطيران لاستقبال السياحة الخارجية بالإضافة إلى توافد عدد من المصريين من نزلاء السياحة الداخلية لأول مرة في مرسى علم منذ جائحة كورونا.





وأكد عاطف عثمان مدير عام إحد الفنادق السياحية بمرسى علم أن فنادق مرسى علم استقبلت اليوم أول أفواج نزلاء السياحة الداخلية بعد توقف دام لأكثر من أربعة شهور تزامنا مع حصول الفنادق على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل بنسبة 50 بالمائة بفنادق البحر الأحمر طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لدى وصولهم وقياس درجة الحرارة لهم وتعقيمهم وتعقيم جميع متعلقاتهم وأمتعتهم الشخصية والتنبيه عليهم بالإبلاغ عن أي مشكلة صحية أو أي أعراض طارئة للفريق الطبي بالفندق.





وأكد عثمان على تخصيص دور كامل بالفندق للعزل في حالة إصابة أحد من النزلاء بمرافقة طاقم طبى متخصص لمتابعة نزلاء الفنادق.





ومن جانبه أكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة، أن فرق طبية قامت بالإجراءات الاحترازية بمطار مرسي علم وتم توقيع الكشف الطبى على جميع الركاب وإخضاعهم للفحص الطبي والتحاليل الفورية فور نزولهم من سلم الطائرة للتأكد من خلوهم من أى اصابات بكورونا.



