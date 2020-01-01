محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة "تيك توك" عبر اليوتيوب

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:44 م
بوابة الفجر
سيدة صادق
نشر الفنان محمد رمضان فيديو لأغنيتة الجديدة" تيك توك" وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" وذلك بهدف الإعلان عن موعد طرح الأغنية وللترويج لها.


وعلق" رمضان" علي الفيديو قائلاً :"" أغنيتي الجديدة تيك_توك مع سوبر ساكو على قناتي الرسمية يوتيوب": " Now on my YouTube channel ،tiktok musicvideo 4k youtube".

يشار إلي طرح الفنان محمد رمضان أغنيتة" كورونا فيروس " التي نالت إعجاب الجمهور وحازت علي العديد من المشاهدات وبعدها اغنية "تيك توك" وذلك عبر صفحتة الرسمية في موقع الفيديوهات" يوتيوب"، وحازت الأغنية ايضاً علي عدد كبير من المشاهدات في وقت قصير وهو المعروف بالنسبه لأغاني محمد رمضان حيث أنه يمتلك شعبية هائلة من الجماهير والمتابعين.


يذكر أن محمد رمضان قدم ايضاً أغنية "كورونا فيروس" والتي تصدرت مواقع التواصل الإجتماعي لفتره وخاض رمضان السباق الرمضانط بمسلسل "البرنس" والذي تدور أحداثة في إطار درامي تشويقي، حول عائلة رضوان البرنس الذي يجسد شخصيتة الفنان محمد رمضان.

ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان محمد رمضان وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد ونجلاء فتحي وروجينا وريم سامي ومحمد علاء ودنيا عبدالعزيز، والمسلسل من إخراج محمد سامي


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