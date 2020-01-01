أحمد الشيخ يقترب من الانتقال لبيراميدز

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:43 م
احمد الشيخ
احمد الشيخ
عبد القادر عرابي
اقترب أحمد الشيخ، جناح النادي الأهلي، من الانتقال لصفوف فريق بيراميدز، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكشفت مصادر مطلعة داخل الجهاز الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، أن السويسري رينيه فايلر، يرحب برحيل اللاعب، خلال الفترة المقبلة.

ويدرس فايلر الموافقة على رحيل صاحب الـ28 عاماً على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأدى تعاقد الأهلي مع طاهر محمد طاهر، جناح نادي المقاولون العرب، بالإضافة لعودة محمد شريف من الإعارة مع إنبي، لتقلص فرص أحمد الشيخ في دور أساسي خلال الفترة المقبلة.

ويتواجد عدة نجوم من العيار الثقيل في مركز الجناح الهجومي، مثل حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وجيرالدو دا كوستا ورمضان صبحي، بالإضافة للنيجيري جونيور أجايي، الذي يتم توظيفه أحياناً في هذا المركز.

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