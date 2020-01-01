3 أسباب صادمة لوفاة مصابي فيروس كورونا

أثارت تشريح جثث مرضى فيروس كورونا جدلًا واسعًا، حيث كشفت التشريح عن مفاجأة صادمة حول طبيعة الوفاة، مما ساعد على معرفة الأسباب الحقيقة للوفاة.





وترصد " الفجر " في. السطور التالية أبرز الاسباب التي أدت الي الوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد:





الجلطات الدموية:





وكشف الأطباء أحد خبراء أمراض الجلطات الدموية، عن وجود جلطات لدى المتوفين بفيروس كورونا في مختلف أعضاء الجسم تقريبا، وفق لما ذكرته "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.





وقالت آمي رابكيفيتش، رئيسة قسم علم الأمراض في مركز لانغون الطبي في جامعة نيويورك بالولايات المتحدة، إن "بعض مرضى كوفيد-19 يعانون من تخثر في الدم"، لكنها وصفت ما اكتشفوه بعد تشريح بعض الجثث بأنه "دراماتيكي".





وتابعت أنه "في المراحل المبكرة من انتشار الوباء، لاحظ الأطباء الكثير من حالات تخثر الدم في أوعية دموية كبيرة مختلفة، لكن ما رأيناه لم يكن عادي، إذ لم يكن التخثر في الأوعية الكبيرة فحسب، بل في الصغيرة أيضا".





فيما أوضحت رابكيفيتش وجود جلطات في القلب والكليتين والكبد وأعضاء أخرى، لكن العلماء لم يتوقعون حدوثه وهو وجود أنخفاض في حالات التهاب في عضلة القلب.





متلازمة التهاب الأجهزة المتعددة:





وأعلن أطباء التشريح بجامعة نيويورك، يوم السبت الماضي، عن تسجيل حالات خطيرة لمتلازمة التهاب الأجهزة المتعددة لدى المرضي بفيروس كورونا، تهاجم متلازمة التهاب الأجهزة المتعددة العديد من أعضاء الجسم، وتعمل على إضعاف وظائف القلب والشرايين.





وتكون أعراض البداية من الحمى وطفح جلدي والتهاب في الملتحمة، وتورم بالأطراف السفلية، وآلام في الذراعين والساقين والمعدة والأمعاء، ووفق ما ذكرت "رويترز".





التهاب الرئوي:





ووفق لدراسة الترشيح فإن عدد منخفض من المتوفين بفيروس كورونا يواجهون التهاب رئوي يؤدي إلى الوفاة.





ويعتبر الالتهاب الرئوي واحد من أخطر المشاكل الصحية التي تهدد الحياة بالخطر وتؤثر على صحة الجسم في الغالب، وتبدأ بنزلات البرد والأنفلونزا مما يؤثر على صحة الرئتين ويسبب الالتهاب الشديد وعدم القدرة على التنفس.



