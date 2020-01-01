توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية وطن دواجن مجمدة على ذوي الإعاقة بقنا

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنه تم وصول 1000 كرتونة مواد غذائية وزن 12 كجم بالإضافة الى طن دواجن مجمدة مقدمة من صندوق تحيا مصر بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير.





وأوضح الداودي، أن الكراتين والفراخ المجمدة سيتم توزيعها على المواطنين الأكثر احتياجا من ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتحديد المستحقين وذلك لضمان وصول المساعدات الغذائية لمستحقيها.





وأشاد المحافظ بجهود صندوق تحيا مصر ومؤسسة صناع الخير لدعم جميع الفئات الأكثر احتياجا وبخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة مؤكدا أن دعم صندوق تحيا مصر ومؤسسة صناع الخير يأتي تأكيدا على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الفئة المهمة من المجتمع مؤكد أن المحافظة ترحب بكافة جهود صندوق تحيا مصر ومنظمات المجتمع المدني لدعم جهود الدولة في تنمية وتطوير والارتقاء بالأسر الأكثر احتياجا في قرى ونجوع المحافظة.





جاء ذلك خلال تفقدة للسيارات المحملة بالمواد الغذائية امام ديوان عام المحافظة بحضور الأستاذ حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي والدكتور محمد عبد الجليل مدير إدارة المشروعات بمؤسسة صناع الخير والاستاذ محمود رشدي منسق صندوق تحيا مصر بقنا.



