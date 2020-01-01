توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية وطن دواجن مجمدة على ذوي الإعاقة بقنا
الخميس 16/يوليه/2020 - 02:43 م
بسام عبدالحميد
قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنه تم وصول 1000 كرتونة مواد غذائية وزن 12 كجم بالإضافة الى طن دواجن مجمدة مقدمة من صندوق تحيا مصر بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير.
وأوضح الداودي، أن الكراتين والفراخ المجمدة سيتم توزيعها على المواطنين الأكثر احتياجا من ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتحديد المستحقين وذلك لضمان وصول المساعدات الغذائية لمستحقيها.
وأشاد المحافظ بجهود صندوق تحيا مصر ومؤسسة صناع الخير لدعم جميع الفئات الأكثر احتياجا وبخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة مؤكدا أن دعم صندوق تحيا مصر ومؤسسة صناع الخير يأتي تأكيدا على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الفئة المهمة من المجتمع مؤكد أن المحافظة ترحب بكافة جهود صندوق تحيا مصر ومنظمات المجتمع المدني لدعم جهود الدولة في تنمية وتطوير والارتقاء بالأسر الأكثر احتياجا في قرى ونجوع المحافظة.
جاء ذلك خلال تفقدة للسيارات المحملة بالمواد الغذائية امام ديوان عام المحافظة بحضور الأستاذ حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي والدكتور محمد عبد الجليل مدير إدارة المشروعات بمؤسسة صناع الخير والاستاذ محمود رشدي منسق صندوق تحيا مصر بقنا.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا