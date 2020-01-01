قطاع القاهرة.. ننشر قائمة التحالف الوطني للأحزاب لانتخابات مجلس الشيوخ

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:23 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
عقد ائتلاف دعم مصر، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، اجتماعا، أمس الأربعاء، مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية؛ لإعلان القوائم الانتخابية لتحالف الأحزاب الوطنية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ والتي ضمت 11 حزبًا سياسيًا.

وضمت القائمة الانتخابية للتحالف الوطني للأحزاب لانتخابات مجلس الشيوخ، عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، كل من المهندس حسام الخولي، أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، حنا جريس، عن المصري الديمقراطي، محمد شوقي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمستقبل وطن، سلوى حداد، عاطف النمكي، سامح السادات، ياسر الهضيبي، حزب الوفد، محمود سامي، المصري الديمقراطي، ريهام عفيفي، عبد السلام الجبالي، طارق عبد العزيز، ناجح جلال.

كما تضمنت القائمة كلا من محمود بكرى، محمود القط، محمد عزم، ممثلي عن تنسيقية شباب الأحزاب، عبد الخالق عياد، محمد منظور، نائب رئيس مستقبل وطن، هالة كمال، سامي يوسف، حسين خضير، فريد زهران، إيهاب وهبة.

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، كانت قد فتحت باب الترشيح لتلقي أوراق المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ بداية من السبت ١١ يوليو ٢٠٢٠ حتى السبت ١٨ يوليو ٢٠٢٠، علي أن يتم دعوة الناخبين للاقتراع في الخارج أيام الأحد والاثنين ٩ و١٠ أغسطس ٢٠٢٠، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، كما تقرر إقامة الانتخابات في الداخل أيام الثلاثاء والأربعاء ١١ و١٢ أغسطس ٢٠٢٠على أن تعلن النتيجة يوم ١٩ أغسطس ٢٠٢٠.

وفي حالة الإعادة تجرى الانتخابات في الخارج أيام الأحد والاثنين ٦ و٧ سبتمبر ٢٠٢٠، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء ٨ و٩ سبتمبر ٢٠٢٠، على أن تعلن النتيجة النهائية في موعد أقصاه الأربعاء ١٦ سبتمبر ٢٠٢٠.

ويتكون مجلس الشيوخ من (300) عضو، ينتخب ثلثي أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد، ويكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (35) مقعدًا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.
قطاع القاهرة.. ننشر قائمة التحالف الوطني للأحزاب لانتخابات مجلس الشيوخ
قطاع القاهرة.. ننشر قائمة التحالف الوطني للأحزاب لانتخابات مجلس الشيوخ
قطاع القاهرة.. ننشر قائمة التحالف الوطني للأحزاب لانتخابات مجلس الشيوخ
قطاع القاهرة.. ننشر قائمة التحالف الوطني للأحزاب لانتخابات مجلس الشيوخ
قطاع القاهرة.. ننشر قائمة التحالف الوطني للأحزاب لانتخابات مجلس الشيوخ
قطاع القاهرة.. ننشر قائمة التحالف الوطني للأحزاب لانتخابات مجلس الشيوخ
قطاع القاهرة.. ننشر قائمة التحالف الوطني للأحزاب لانتخابات مجلس الشيوخ
قطاع القاهرة.. ننشر قائمة التحالف الوطني للأحزاب لانتخابات مجلس الشيوخ

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