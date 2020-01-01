الدولار يعاود مكاسبه خلال تعاملات اليوم الخميس

صعد الدولار الأمريكي يوم الخميس مع تركيز المستثمرين على بيانات مبيعات تجزئة ضعيفة صادرة من الصين بدلا من تسجيلها نموا أكبر من المتوقع في الربع الماضي بينما يتحول التركيز الآن إلى قمة للاتحاد الأوروبي تعقد خلال اليومين القادمين.





ومن المرجح أن تطغى القمة على اجتماع للبنك المركزي الأوروبي يُعقد في وقت لاحق يوم الخميس. ومن المتوقع في تلك القمة أن تصوت الدول الأوروبية على صندوق للتعافي بقيمة 750 مليار يورو اقترحته المفوضية الأوروبية لإنعاش اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة.





وجرى تداول اليورو في أحدث تعاملات بانخفاض 0.1 بالمئة مسجلا 1.1401 دولار أمريكي. واستقر الدولار أمام الين الياباني الذي يعتبر ملاذا آمنا مسجلا 106.95.





وكانت العملة التي شهدت أكبر تحركات هي الجنيه الاسترليني إذ ظل ارتباطه قويا بأصول المخاطرة متراجعا 0.3 بالمئة ومسجلا في أحدث تداولات 1.2548 دولار.





وتسبب تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة في تثبيط المعنويات وألقى بثقله على أسواق الأسهم مما أعطى الدولار الأمريكي بعض القوة، والعملة الأمريكية مقياس لمعنويات المخاطرة في العالم.





كما أضاف تنامي التوتر في العلاقات الصينية الأمريكية لقوة الدولار بصفة عامة.





وفاق نمو الاقتصاد الصيني البالغ 3.2 بالمئة في الربع الماضي بسهولة توقعات السوق التي بلغت 2.5 بالمئة. لكن تراجعا غير متوقع في مبيعات التجزئة للشهر الخامس على التوالي كان مؤشرا غير مرحب به على المشكلات المحتملة التي سيواجهها العالم مع تخفيف المزيد من الدول لإجراءات العزل العام ومع السماح للشركات والأعمال باستئناف أنشطتها.





وتراجع الدولار الأسترالي الشديد التأثر بالنمو بما يقل عن 70 سنتا بعد تلك البيانات وسجل في أحدث تداولات 0.2 بالمئة أمام الدولار الأمريكي مسجلا 69.92.





كما تراجعت الكرونة النرويجية بنحو 0.6 بالمئة أمام الدولار واليورو إلى 9.3290 و10.6345 على الترتيب.







