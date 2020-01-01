طائرة استكشاف للبحث عن جثمان غريق بلطيم في كفر الشيخ

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:20 م
نور كلش
نور كلش
عمرو الشامي
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه حاليا يتم مسح كافة شواطئ مصيف بلطيم بالاستعانة بطائرة (ريسك واي) وذلك استكمالًا لجهود المحافظة في البحث عن الشاب نور كلش، الغارق في مصيف بلطيم منذ 7 أيام ولم يتم انتشال جثمانه حتي الآن.

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة كفر الشيخ، بمشاركة المتطوعين وفريق غطس من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بحثهم عن جثمان الشاب نور كلش، الغارق في مياه البحر الأبيض المتوسط منذ 7 أيام، وذلك أثناء نزوله للبحر من أجل الاستحمام برفقة شقيقه.

وكلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار عمليات البحث لليوم السابع علي التوالي، وتوفير الدعم اللازم للغطاسين، للمشاركة في أعمال البحث عن الجثمان المفقود، مثنيا على جهود الغطاسين، المبذولة في عمليات البحث، ومقدمًا واجب العزاء والمواساة لأهل المتوفى.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكفر الشيخ هاشتاج "انقذوا_نور_غريق_بلطيم"، للمطالبة بسرعة انتشال جثمان الشاب نور كلش طالب كلية الهندسة، وقد تصدر الهاشتاج تويتر لمدة يومين.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 84843 حالة من ضمنهم 26135 حالة تم شفاؤها، و4067 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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