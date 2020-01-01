مفاجأة.. مهاجم الأهلي بديلاً لأحمد فتحي في الجبهة اليمنى

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:31 م
احمد فتحي
احمد فتحي
عبد القادر عرابي
يتجه الجهاز الفني للفريق الاول بالنادي الأهلي لتجهيز لاعب بديل لأحمد فتحي في مركز الظهير الأيمن بالمباريات القادمة.

وكان أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق، قد أعلن منذ عدة أشهر، رفضه لتجديد عقده مع القلعة الحمراء، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وأعلن في أعقاب ذلك، الرحيل لنادي بيراميدز.

وكشف مصدر داخل الأهلي أن الجهاز الفني سيضع حسين الشحات، جناح الفريق الهجومي، كبديل أول لمحمد هاني في مركز الظهير الأيمن، في حال فشل الأهلي في التعاقد مع ظهير أيمن جديد.

وأكد المصدر، أن الشحات سبق له وأن لعب في هذا المركز، ضمن صفوف نادي مصر المقاصة، قبل احترافه في نادي العين.

ويستعد الأهلي لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز مرة أخرى، بعد التوقف نظراً لتفشي فيروس كورونا.

يذكر أن الأهلي سيواجه نادي إنبي يوم  6 أغسطس المقبل، في لقاء مؤجل من الجولة الخامسة.

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