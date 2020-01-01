الكرملين ينفي مشاركة الجيش الروسي في أي عمليات عسكرية بليبيا

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:19 م
ليبيا
ليبيا
وكالات

نفى الكرملين، مشاركة الجيش الروسي في أي عمليات عسكرية في ليبيا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.

 

وفي وقت سابق، أكد نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، أن تدخل الجيش المصري في ليبيا يمكن أن يساعد على استعادة الدولة هناك.

 

وقال المسؤول الروسي، في تصريحات نشرتها قناة سكاي نيوز عربية، إن الجيش المصري تحديدا، هو الذي تمكن من استعادة الدولة في مصر بعد الإطاحة عمليا برئيس الدولة حينها، محمد مرسي، والآن تتطور البلاد بنجاح.

 

وفي خطوة تؤكد قوة الجيش المصري القتالية، خول مجلس النواب الليبي، القوات المسلحة المصرية بالتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري "إذا دعت الحاجة".

 

ورحب مجلس النواب الليبي، بما جاء في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بحضور ممثلين عن القبائل الليبية وندعو إلى تضافر الجهود بين الشقيقتين ليبيا ومصر بما يضمن دحر الُمحتل الغازي ويحفظ أمننا القومي المشترك ويُحقق الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة. وللقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت هناك خطر داهم وشيك يطال أمن بلدينا".

 

ولعل سر ترحيب البرلمان الليبي، بالتدخل المصري لحماية أراضيه، يكمن في قوة الجيش المصري القتالية، كالتالي:

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ليبيا الكرملين الجيش الروسي

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