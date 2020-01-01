بالأرقام والنسب.. العينات العشوائية تكشف مفاجآت في نتيجة امتحانات الثانوية

كشفت نتائج تصحيح العينات العشوائية لعدد من امتحانات مواد الثانوية العامة التي تنتهي في 21 يوليو، عن مفاجآت بشأن النتيجة التي ينتظرها الطلاب عقب عيد الأضحى المبارك، لأن نتائج العينات تكون مؤشرا لنتيجة بشكل عام.





وبحسب وزارة التربية والتعليم من الصعب ظهور نتيجة الثانوية العامة قبل عيد الأضحى المبارك ومن المتوقع ظهور النتيجة في أغسطس، وهو ما أكده الدكتور طارق شوقي وزير التعليم الذي أعلن ظهور النتيجة بعد العيد بعدة أيام.





وفيما يلي يقدم "الفجر" نتائج عدد من العينات العشوائية لامتحانات مواد الثانوية العامة والتي حملت مفاجآت بشأن النتيجة النهائية المتوقعة:





- نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة العربية، البالغ عددها 23 ألفًا و714 ورقة، أسفرت عن نجاح 22621 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح 95.4%.





- نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة الإنجليزية، البالغ عددها 23 ألفا و457 ورقة، أسفرت عن نجاح 21152 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 90.2%.





- أسفرت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة التاريخ، البالغ عددها 11 ألفا 233 ورقة، عن نجاح 10006 طالبطالبة بنسبة نجاح89.1%، وحصل 1687 طالب على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100%، فضلًا عن حصول 75 طالب على الدرجات النهائية، كما حصل 2552 طالب على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 2215 طالبعلى نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.





- نسبة النجاح فى عينة الفيزياء للثانوية العامة بنسبة نجاح 79.4%، مقابل 85.4%، للعام الماضى، فيما حصل هذا العام 486 طالبا على الدرجة النهائية، مقابل 626 في 2019، كما شهدت حصول 3270 طالبا وطالبة على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100% وهى أكثر من النسبة المخصصة فى المنحنى الاعتدالى لنتائج الامتحانات للطلاب المتميزين، كما حصل 2546 طالبا وطالبة على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 2163 طالبا وطالبة على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.





- نفت الوزارة إجراء تحليلات احصائية كشفت أن عدد الراسبين فى مادة الفيزياء بلغ 80 ألف طالب وطالبة من إجمالي 388 ألف و937 طالب وطالبة أدوا الاختبار.





- نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الجغرافيا، البالغ عددها 11 ألف 102 ورقة، أسفرت عن نجاح 10522 طالبطالبة بنسبة نجاح94.8%، وشهدت حصول 3966 طالب على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100%، فضلًا عن حصول 856 طالب على الدرجات النهائية، كما حصل 2277 طالب على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1490 طالب على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.







