تعليمات جديدة من نائب محافظ القاهرة بشأن باكيات سوق التونسي

أصدرت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تعليمات للدكتور أحمد القزاز، رئيس حي الخليفة للبدء في إخلاء عدد من باكيات سوق التونسي القديم، والتي تتعارض مع مسار كوبري متحف الحضارات.









كما تم تنفيذ حملة لرفع الإشغالات بالسيدة عائشة، وتم فك ومنع إقامة شادر لبيع الأضاحي، منعا للتجمعات البشرية، وتحسبا لانتشار فيروس كورونا المستجد.









وخلال الحملات، تم متابعة كسر ماسورة مياه بجوار سور المجزر الآلي بمنزل كوبري التونسي المتجه إلى المعادى، وجار استكمال الإصلاح.









وأوضحت رئاسة حي الخليفة، أنه تم تسليم المواقع التي تم إزالة عدد من باكيات سوق التونسي وعدد من العقارات خلال الفترة الماضية منها إلى الشركة المنفذة لمشروع كوبري الحضارات، وذلك لبدء العمل على تنفيذ الأساسات.





القاهرة تطلق خدمة الدفع الإلكتروني كأول محافظة على مستوى الجمهورية





بدأت المرحلة التجريبية لتفعيل الخدمات الإلكترونية بمحافظة القاهرة، لتكون أول محافظة على مستوى الجمهورية تعمل بهذا النظام.





وأعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، عن بدء المرحلة التجريبية خلال شهري يوليو وأغسطس 2020 لتفعيل الخدمات الإلكترونية بمحافظة القاهرة كأول محافظة بالجمهورية تفعل الخدمات الكترونيًا من خلال بوابة الخدمات المحلية، والتي بدأت بتنفيذ خدمة تخصيص المدافن (طلب الخدمة والتخصيص والتحصيل) من خلال الوسائل الإلكترونية.





وأشار محافظ القاهرة، إلى أن عملية تقديم الخدمات بالطرق الإلكترونية تتيح تقديم المواطن للطلبات والحصول على الخدمات من أي مكان وفى أي وقت.





وأكد أنه بناء على قرار رئيس الوزراء والكتاب الدوري لوزير التنمية المحلية رقم 175 لسنة 2020 بشأن إطلاق عملية تقديم الخدمات المحلية بالطرق الإلكترونية للتسهيل على المواطنين، تم التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المسئولة عن تطبيق خدمات الوحدات المحلية ليتم تفعيل الخدمات التي كانت تقدم للمواطنين في المراكز التكنولوجية لتتم بالطرق الإلكترونية عن بعد عبر بوابة الخدمات المحلية.





وأضاف محافظ القاهرة، أنه نظرًا لان تقديم الخدمات بالطرق الإلكترونية كان يستلزم إجراء بعض التجهيزات الضرورية ليتم العمل بشكل صحيح ومتكامل مع أنظمة التحصيل والدفع الإلكتروني، كانت محافظة القاهرة سباقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل الخدمات الإلكترونية حيث قامت من جانبها بإعداد الدليل الموحد لخدمات الأحياء كما قامت بإعداد الدليل الموحد للبنود والإيرادات وقامت منذ فترة بالتعاقد مع شركتي آي فينانس وفوري دهب للقيام بأعمال التحصيل الإلكتروني.





وأشار، إلى أن المشروع سيتيح للمواطن الحصول على الخدمة من أي مكان من خلال تسجيل الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية لخدمات المحليات، والتي يمكن الدخول إليها من البوابة الإلكترونية للمحافظة وتحميل المستندات المطلوبة إلكترونيًا لتأخذ دورة العمل الطبيعية مع إتاحة عدة وسائل استعلام عن موقف الخدمة وإجراءاتها من خلال خدمة الرسائل القصيرة أو منظومة الاستعلامات بالبوابة الإلكترونية.



