رئيس أذربيجان يقيل وزير الخارجية

أقال رئيس أذربيجان، إلهام علييف، اليوم الخميس، وزير الخارجية، إلمار ممادياروف، على خلفية التصعيد العسكري عند الحدود مع أرمينيا.

وقد أعفى رئيس أذربيجان، وزير الخارجية من المنصب الذي كان يتولاه منذ عام 2004، وعين جيحون بيراموف الذي كان يشغل حتى اليوم منصب وزير التعليم خلفا له.

وبحسب قناة روسيا اليوم، تعرض ممادياروف لانتقادات شديدة اللهجة من قبل علييف لكيفية أدائه مهامه مع بدء التصعيد مع أرمينيا.

وكشف رئيس أذربيجان، أثناء اجتماع حكومي عقده أمس الأربعاء إن وزير الخارجية، خلافا عن باقي المسؤولين الكبار، غاب عن مكان عمله عقب الحادثة التي وقعت عند الحدود مع أرمينيا في 12 يوليو.

وحسب تقارير صحفية محلية، كان ممادياروف يعد من أشد معارضي الخيار العسكري بحق أرمينيا في أذربيجان.