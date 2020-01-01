خروج 26 مصابا بكورونا من عزل "الواسطى والحميات" ببني سويف (صور)

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:05 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
أعلنت مديرية الصحة ببني سويف، اليوم الخميس، عن تعافي 26 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد وخرجوا جميعهم من العزل عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة منهم 20 حالة خرجت من مستشفى الواسطى المركزي و6 حالات من مستشفى الحميات خرجت من عزل الصدر بمدينة بني سويف.

وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولًا بأول، مؤكدًا على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.

من جانبه أثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفى، وكل مستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بتفاني وإخلاص، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطني.

وتقدم وكيل الوزارة بالشكر إلي الدكتور أحمد بغدادي مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية والدكتور محمود حسين، مدير إدارة المستشفيات والدكتور وليد عبده، مدير مستشفى الحميات، والدكتور كرم سعد، مدير مستشفى الواسطى المركزي، وذلك على الجهد المبذول والمتابعة المستمرة للحالات المعزولة بالمستشفى.

تعافي 591 مصابًا بكورونا

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت، أمس الأربعاء، عن خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 84843 حالة من ضمنهم 26135 حالة تم شفاؤها، و4067 حالة وفاة.

خروج 26 مصابا بكورونا من عزل "الواسطى والحميات" ببني سويف (صور)
خروج 26 مصابا بكورونا من عزل "الواسطى والحميات" ببني سويف (صور)
خروج 26 مصابا بكورونا من عزل "الواسطى والحميات" ببني سويف (صور)
خروج 26 مصابا بكورونا من عزل "الواسطى والحميات" ببني سويف (صور)
خروج 26 مصابا بكورونا من عزل "الواسطى والحميات" ببني سويف (صور)
خروج 26 مصابا بكورونا من عزل "الواسطى والحميات" ببني سويف (صور)
خروج 26 مصابا بكورونا من عزل "الواسطى والحميات" ببني سويف (صور)
خروج 26 مصابا بكورونا من عزل "الواسطى والحميات" ببني سويف (صور)

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