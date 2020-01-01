قطر تستضيف دوري أبطال آسيا حتى دور نصف النهائي

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:00 م
بوابة الفجر
أفاد الاتحاد في بيان عن "اختيار الاتحاد القطري للعبة، من أجل استضافة مباريات دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب آسيا، وذلك اعتباراً من دور المجموعات وحتى الدور قبل النهائي، والتي تقام خلال الفترة من 14 سبتمبر ولغاية 3 أكتوبر 2020".

وكان الاتحاد القاري قد أعلن الأسبوع الماضي استكمال مسابقتي الأندية (دوري الأبطال وكأس الاتحاد) اعتباراً من سبتمبر، بعد تعليقهما منذ مارس بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأكد أنّ استكمال المسابقتين سيتم بنظام التجمع، أي إقامة المباريات في مكان واحد، وهو نظام شبيه بما سيلجأ إليه الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) لاستكمال مسابقتيه للأندية.

وأفاد الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الالكتروني، إلى أن استكمال دور المجموعات لمسابقة دوري الأبطال التي يشارك فيها 32 فريقا، سيبدأ بأندية غرب القارة في 14 سبتمبر.

وفي بيانه اليوم، لفت الاتحاد الآسيوي إلى أن "الاتحادات الوطنية تملك فرصة حتى 24 يوليو من أجل تقديم طلبات استضافة مباريات دوري أبطال آسيا لمنطقة شرق آسيا، وحتى 17 تموز/يوليو من أجل طلب استضافة مباريات كأس الاتحاد الآسيوي".

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