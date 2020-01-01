معتز البطاوي: قرار استئناف الدوري شرح صدورنا.. ويمنح سيراميكا كليوباترا جزء من العدالة

الخميس 16/يوليه/2020 - 01:57 م
بوابة الفجر
علي نبوي
أبدى معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، سعادته بصدور قرار رسمي من اتحاد الكرة المصري بعودة مسابقة دوري الدرجة الثانية في الثاني والعشرين من سبتمبر المقبل.

وأشار البطاوي إلى أن قرار اللجنة الخماسية شرح صدور رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا وكذلك الجهاز الفني واللاعبين، مشددا على أن القرار ألغى اللغط الذي ظهر عقب اجتماعات اللجنة الخماسية مع أندية القسم الثاني.

وأشار إلى أن قرار استئناف دوري القسم الثاني سيمنح الأندية التي اجتهدت على مدار الموسم جزء من العدالة، متمنيا أن يكون التوفيق حليف نادي سيراميكا كليوباترا في الفترة القادمة وتحقيق حلم الصعود إلى الدوري الممتاز.

وأضاف البطاوي: "سعيد جدا بالمنافسة مع أندية عريقة مثل الداخلية وبتروجت والنصر ومنتخب السويس، لا سيما وأن سيراميكا كليوباترا وافد جديد على الدوري منذ أربع سنوات فقط، ولكننا وضعنا أنفسنا وسط الكبار، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم دعم السيد محمد أبو العينين رئيس النادي، الذي يدعم النادي بشكل خاص والرياضة بشكل عام في ظل دوره المجتمعي والذي يسعى إلى القيام به لتحقيق الأهداف القومية للرياضة المصرية والمساعدة في تطوير الرياضة داخل مصر المحروسة بشكل عام".

وأردف قائلا: "نجاهد على مدار أربع سنوات متتالية في دوري الدرجة الثانية للصعود إلى الدوري الممتاز، في السنة الأولى احتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع وفي الثانية كان في المركز الثالث وفي الثالثة كنا في المركز الثاني وفي السنة الحالية نتصدر جدول الترتيب من الأسبوع الأول ونتمنى توفيق الله لننهي الدوري في المركز الأول ونصعد للدوري الممتاز". 

وأشاد المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا بالجهاز الفني للفريق الذي يقوده هيثم شعبان، متوقعا أن يكون له شأن كبير في عالم التدريب المصري خلال فترة قصيرة، في ظل قيادته لعدد مميز من اللاعبين، مشيرا إلى أن شعبان يمتلك علما تدريبيا كبيرا، وخبرات تدريبية في مصر والخليج، بالإضافة إلى الخبرات التي اكتسبها في مشواره كلاعب في ناديي الداخلية واتحاد الشرطة.

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