تواصل مبادرة السيسي لدعم صحة المرأة بالإسكندرية (صور)

الخميس 16/يوليه/2020 - 01:58 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
نشرت وزارة الصحة والسكان صورا لعدد من المواطنين خلال الكشف على سيدات محافظة الإسكندرية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.

وأضافت الوزارة  على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الوحدات الصحية الخاصة بالمبادرة متواجدة بمعظم محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا كل يوم من السبت للخميس من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً.

كما يمكنكم معرفة أماكن الوحدات الصحية الأقرب لكم من خلال تطبيق صحة مصر.

وكانت أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فتح العيادات الخارجية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك في إطار حرص الوزارة على حياة المواطنين، وتقديم أفضل خدمة طبية بجميع المرضى.


جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقدته وزيرة الصحة والسكان، بديوان المستشفيات حيث سيتم استقبال المرضى وإجراء الفحوصات اللازمة، والتشخيص طبقًا لتعريف الحالة، مع مراعاة التاريخ المرضي لكل مريض، وذلك لتخفيف العبء على مستشفيات الحميات والصدر والتي تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية لاستقبال مصابي فيروس كورونا، وللتيسير على المواطنين في تلقي الخدمة العلاجية.

وأشارت إلى تخصيص 5 آلاف و400 وحدة صحية، و1000 قافلة طبية ثابتة ومتحركة بجميع محافظات الجمهورية لتوزيع حقيبة الأدوية والمستلزمات الوقائية على المخالطين للحالات الإيجابية لفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأربعاء، عن خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 84843 حالة من ضمنهم 26135 حالة تم شفاؤها، و4067 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
تواصل مبادرة السيسي لدعم صحة المرأة بالإسكندرية (صور)
تواصل مبادرة السيسي لدعم صحة المرأة بالإسكندرية (صور)
تواصل مبادرة السيسي لدعم صحة المرأة بالإسكندرية (صور)
تواصل مبادرة السيسي لدعم صحة المرأة بالإسكندرية (صور)
تواصل مبادرة السيسي لدعم صحة المرأة بالإسكندرية (صور)
تواصل مبادرة السيسي لدعم صحة المرأة بالإسكندرية (صور)
تواصل مبادرة السيسي لدعم صحة المرأة بالإسكندرية (صور)
تواصل مبادرة السيسي لدعم صحة المرأة بالإسكندرية (صور)
تواصل مبادرة السيسي لدعم صحة المرأة بالإسكندرية (صور)
تواصل مبادرة السيسي لدعم صحة المرأة بالإسكندرية (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر محافظة الاسكندرية عبدالفتاح السيسي دعم صحة المرأة بوابة الفجر المنظمه العالميه الصحه العالميه الاسكندرية

أخبار تهمك

بلاغ جديد ضد "هدير عبد الرازق" فتاة التيك توك لإثارتها الشائعات

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

منذ يوم

الأهلي يصدم جماهيره ويُقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

فايلر يتخذ قرارا مفاجئا بشأن مستقبل صالح جمعة في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

آخرها الطفح الجلدي.. قائمة بأحدث أعراض فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى بشأن توقيع صالح جمعة للزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

خطوبة أمينة خليل في أجواء عائلية (صورة)

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يتقدم بالبلاغ رقم «11» ردًا على التجاوزات الجديدة لرئيس الزمالك

منذ أقل من ساعة

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

منذ حوالي 23 ساعة

تعليق ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير الري الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. النائب العام يكشف أسباب حريق طريق الإسماعيلية

منذ حوالي 16 ساعة

الصحة العالمية تعلن فشل عقارين تستخدمها مصر في علاج كورونا

منذ أقل من ساعة

الأهلي يرفض التعاقد مع نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الزمالك ينسحب من صفقة الموسم

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. السيسي يوجه رسالة حاسمة لمشايخ القبائل الليبية

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الأهلي يرصد صفقة غير متوقعة

منذ 35 دقيقة

موضوعات متعلقة

الصحة توزع حقيبة أدوية كورونا على المخالطين بالشرقية (صور)

الصحة توزع "حقيبة كورونا" على المخالطين بدمياط وكفر الشيخ وبني سويف (صور)

الصحة توزع "حقيبة كورونا" على المخالطين بمحافظة السويس (صور)

الصحة توزع "حقيبة كورونا" على المخالطين بالبحر الأحمر (صور)

استئناف العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة

شفاء 16 حالة من فيروس كورونا بمستشفى إسنا للعزل (صور)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:58 ص

عاجل.. السيسي يوجه رسالة حاسمة لمشايخ القبائل الليبية

الصحة العالمية تعلن فشل عقارين تستخدمها مصر في علاج كورونا

01:52 م

الأهلي يرصد صفقة غير متوقعة

02:07 م

بلاغ جديد ضد "هدير عبد الرازق" فتاة التيك توك لإثارتها الشائعات

11:05 ص

فايلر يتخذ قرارا مفاجئا بشأن مستقبل صالح جمعة في الأهلي

11:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام