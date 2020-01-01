إزالة التعديات المقامة على أراضي الدولة في برج العرب (صور)

الخميس 16/يوليه/2020 - 01:56 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
شن مركز ومدينة برج العرب، بالإسكندرية، اليوم الخميس، حملة إزالة مكبرة برئاسة اللواء حسن الجمال؛ للتصدى لظاهرة التعدى على أملاك الدولة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وأسفرت عن تنفيذ قرار إزالة رقم 76 2020 الصادر من إدارة الأملاك عبارة عن بناء سور على مساحة 1965 م2 بطريق مراقيا الساحلى - نجع حسنين - ببرج العرب القديم وعرض المخالف على النيابة العسكرية.

وتنفيذ قرار رقم 74 2020 الصادر من إدارة الأملاك عبارة عن بناء سور بإرتفاع حوالى متر واحد على مساحة 235م2 ببرج العرب القديم وعرض المخالف على النيابة العسكرية.

وكذلك تنفيذ قرار إزالة رقم 72 2020 الصادر من إدارة الأملاك عبارة عن بناء سور بداخله غرفة على مساحة 521 م2 ببرج العرب القديم وعرض المخالف على النيابة العسكرية، وتنفيذ قرار إزالة رقم 73 2020 الصادر من إدارة الأملاك عبارة عن بناء سور بداخله غرفة غير مسقوفة على مساحة 182 م2 ببرج العرب القديم.

كما تم تنفيذ قرار إزالة رقم 77 2020 الصادر من إدارة الأملاك عبارة عن بناء سور من الناحية القبلية والشرقية وجزء من البحريةعلى مساحة 1524 بطريق الكافورى برج العرب، تنفيذ قرار إزالة رقم 75 2020 الصادر من إدارة الأملاك عبارة عن بناء سور على مساحة 552 م2 ببرج العرب القديم، جاء ذلك بحضور رئيس لجنة الإزالات وأعضاء اللجنة وبمرافقة القول الأمنى.

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ  الإسكندرية، أطلق إشارة البدء في تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة؛ لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد علي مدار الساعة لأى أعمال مخالفة، ويأتى ذلك إتساقا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة جدا مع البناء العشوائى.

وحذر محافظ الإسكندرية، بعدم التهاون في أي مخالفة وسيتم إزالتها فورا، مشددا على أنه سيتم التصدي بكل حزم لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 

إزالة التعديات المقامة على أراضي الدولة في برج العرب (صور)
إزالة التعديات المقامة على أراضي الدولة في برج العرب (صور)
إزالة التعديات المقامة على أراضي الدولة في برج العرب (صور)
إزالة التعديات المقامة على أراضي الدولة في برج العرب (صور)
إزالة التعديات المقامة على أراضي الدولة في برج العرب (صور)
إزالة التعديات المقامة على أراضي الدولة في برج العرب (صور)
إزالة التعديات المقامة على أراضي الدولة في برج العرب (صور)
إزالة التعديات المقامة على أراضي الدولة في برج العرب (صور)
إزالة التعديات المقامة على أراضي الدولة في برج العرب (صور)
إزالة التعديات المقامة على أراضي الدولة في برج العرب (صور)

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