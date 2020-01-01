الأهلي يرصد صفقة غير متوقعة

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:07 م
الاهلي
الاهلي
حسام مجدي
أظهر النادي الأهلي في الأيام القليلة الماضية رغبة كبيرة في التعاقد مع شادي ماهر نجم نادي الترسانة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعرض الأهلي على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأحمر فكرة ضم شادي ماهر في الصيف لتدعيم صفوف الفريق خاصة وأنه لن يكلف النادي مبلغ ضخم.

ورحب فايلر بفكرة ضم شادي محمد إلى صفوف القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي المقبل وأعطى إدارة النادي الضوء الأخضر لبدء المفاوضات مع اللاعب.

وجاء ترحيب رينيه فايلر الشديد بضم شادي ماهر إلى الأهلي لأنه يجيد اللعب في أكثر من مركز مثل الظهير الأيمن والجناح والوسط بالاضافه إلى صغر سنه حيث يبلغ من العمر 23 عام.

وحدد النادي الأهلي مبلغ 2 مليون جنية لتقديمه إلى نادي الترسانة لحسم صفقة شادي ماهر في الميركاتو الصيفي المقبل.

وبدأ بالفعل مسئولو المارد الأحمر في التفاوض مع شادي ماهر خلال الساعات القليلة الماضية واللاعب رحب بشكل كبير بالانضمام إلى الفريق ولكنه طلب حسم الأمر مع إدارة نادي الترسانة وهو ما سيفعله الأهلي الفترة المقبلة.

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