الحلقة الخامسة 5 | تهديد أشرف زكي بمنع فيلم زنزانة 7 ورسالة ياسمين صبري للجمهور
الخميس 16/يوليه/2020 - 01:55 م
ولاء عبد الناصر
تنطلق الحلقة الخامسة من برنامج "التريند الفني" اليوم، على قناة "الفجر"، بموقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".
وجاءت أحداث الحلقة الخامسة حول تصريحات الدكتور أشرف زكي من منع فيلم "زنزانة 7"، ياسمين صبري وزوجها أبو هشيمة، ورأي محمد الشرنوبي في دينا مراجيح، وغيرها من الأحداث التى شغلت الرأي العام.
برنامج "التريند الفني"
يستعرض أبرز الأحداث الفنية التى تشغل الوسط الفني بشكل كبير، بطريقة سلسة ومبسطة.
يذكر أن برنامج "التريند الفني"، من إعداد ولاء عبد الناصر، مي مرسي، لمياء على، رشا عادل، وتقديم أميرة خليل، مونتاج وإخراج عامر عفيفي وتحت إشراف أحمد رمضان، شيماء الشاهيني.
وجاءت أحداث الحلقة الخامسة حول تصريحات الدكتور أشرف زكي من منع فيلم "زنزانة 7"، ياسمين صبري وزوجها أبو هشيمة، ورأي محمد الشرنوبي في دينا مراجيح، وغيرها من الأحداث التى شغلت الرأي العام.
برنامج "التريند الفني"
يستعرض أبرز الأحداث الفنية التى تشغل الوسط الفني بشكل كبير، بطريقة سلسة ومبسطة.
يذكر أن برنامج "التريند الفني"، من إعداد ولاء عبد الناصر، مي مرسي، لمياء على، رشا عادل، وتقديم أميرة خليل، مونتاج وإخراج عامر عفيفي وتحت إشراف أحمد رمضان، شيماء الشاهيني.
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