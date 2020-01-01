الصحة العالمية تعلن فشل عقارين تستخدمها مصر في علاج كورونا

فجرت منظمة الصحة العالمية، مفاجأة بشأن عقارين تستخدمهما مصر حاليًا في علاج المصابين بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد - 19).





وأعلن الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات في المنظمة، استبعاد عقاري "كلوروكين"، و"لوبينافيرريتونافير"، من التجارب السريرية لإيجاد علاج لفيروس كورونا.



