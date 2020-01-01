الصحة العالمية تعلن فشل عقارين تستخدمها مصر في علاج كورونا
الخميس 16/يوليه/2020 - 01:52 م
الفجر - متابعات
فجرت منظمة الصحة العالمية، مفاجأة بشأن عقارين تستخدمهما مصر حاليًا في علاج المصابين بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد - 19).
وأعلن الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات في المنظمة، استبعاد عقاري "كلوروكين"، و"لوبينافيرريتونافير"، من التجارب السريرية لإيجاد علاج لفيروس كورونا.
وأكد في مؤتمر صحفي للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط حول "أنماط انتقال العدوى ومستجدات جائحة كوفيد-19"، أن الصحة العالمية قررت إيقاف هذين النوعين من التجارب، كون النتائج الخاصة بهما لم تشير إلى حدوث أي نتائج مبشرة أو تأثير إيجابي على شفاء مصابي كورونا.
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