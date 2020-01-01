إيران تسجل 2500 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 16/يوليه/2020 - 01:49 م
إيران
إيران
وكالات

سجلت السلطات الصحية في إيران، اليوم، الخميس، اتفاعًا جديدًا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضي.

 

وأعلنت الصحة الإيرانية، أنه تم تسجيل 2500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 267061 حالة.

 

وأبلغت الصحة الإيرانية، عن 198 حالة وفاة جديدة بمرض "كوفيد-19"، ليصل بذلك مجموع عدد الوفيات في البلاد إلى  13608 حالة.

 

وقالت وزارة الصحة الإيرانية، إن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 230608 أشخاص حتى الآن، بينما يوجد 3471 حالة من بين المصابين في حالة حرجة.

 

وكشفت الصحة الإيرانية، أن مليونين و73 ألفا و791 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" فی أنحاء البلاد حتى الآن.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا إيران إصابات فيروس كورونا

أخبار تهمك

الأهلي يرفض التعاقد مع نجم الزمالك

منذ ساعة

الأهلي يصدم جماهيره ويُقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يواصل ملاحقة مرتضى منصور قضائيا

منذ 37 دقيقة

تعليق ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير الري الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

آخرها الطفح الجلدي.. قائمة بأحدث أعراض فيروس كورونا

منذ ساعتين و 50 دقيقة

خطوبة أمينة خليل في أجواء عائلية (صورة)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. السيسي يوجه رسالة حاسمة لمشايخ القبائل الليبية

منذ ساعتين

الزمالك ينسحب من صفقة الموسم

منذ نصف ساعة

بلاغ جديد ضد "هدير عبد الرازق" فتاة التيك توك لإثارتها الشائعات

منذ حوالي 3 ساعات

فرمان نهائي.. كارتيرون يقرر عودة نجم الزمالك المعار

منذ ساعة و نصف

رمضان صبحي يقترب من تقاضي أعلى راتب في تاريخ الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

فايلر يتخذ قرارا مفاجئا بشأن مستقبل صالح جمعة في الأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. النائب العام يكشف أسباب حريق طريق الإسماعيلية

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة كبرى بشأن توقيع صالح جمعة للزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

78 ألف إصابة بالفيروس.. مستجدات "كورونا" حول العالم

البرلمان الإيراني يعلن إصابة رئيسه علي لاريجاني بفيروس كورونا

تركيا تتجاوز إيران كأعلى إصابات في الشرق الأوسط بفيروس كورونا

بلجيكا تعلن تراجع وتيرة الإصابات والوفيات بسبب كورونا

إيران تسجل 2095 إصابة جديدة بفيروس كورونا

معدل الإصابات اليومية بكورونا يواصل ارتفاعه في إيران

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:58 ص

عاجل.. السيسي يوجه رسالة حاسمة لمشايخ القبائل الليبية

بلاغ جديد ضد "هدير عبد الرازق" فتاة التيك توك لإثارتها الشائعات

11:05 ص

الزمالك ينسحب من صفقة الموسم

01:30 م

الأهلي يرفض التعاقد مع نجم الزمالك

01:02 م

فايلر يتخذ قرارا مفاجئا بشأن مستقبل صالح جمعة في الأهلي

11:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام