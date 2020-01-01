أبو ريدة: سندعم رابطة الأندية.. وأقابل الهجوم دائما بالعمل

الخميس 16/يوليه/2020 - 01:44 م
هاني أبو ريدة
هاني أبو ريدة
علي نبوي
أكد المهندس هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم، أنه لا يشغل نفسه بالانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال أبوريدة في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" مع أحمد حسن عبر إذاعة راديو مصر: "رابطة الأندية ليست اختراع جديد وكانت موجودة منذ وجود الكابتن حسن حمدي، وفي حالة نجاحي سنقوم بتقديم كل الدعم لهم واللائحة التي سيعملون بها، وفي حالة قدرتهم على إدارة المسابقة، سيتركوا لنا مزيد من الراحة لإدارة المنتخبات وباقي الأمور".

وأضاف:" السوشيال ميديا والكتائب الالكترونية الموجهة، لا يتحدثون في أرض الواقع، وأقابل الهجوم دائما بالعمل فقط، اضع الانتقادات وراء ظهري"

وواصل:" لابد من العمل لصناعة جيل جديد من المواهب في مصر، ونسعي لتطوير المشروعات الخاصة بالكرة المصرية وخاصة قاعدة الناشئين".

ورفض أبوريدة، ترشيح أي شخص آخر لرئاسة اتحاد كرة القدم، حال عدم إقدامه على خطوة الترشح رسميا في الانتخابات المقبلة.

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