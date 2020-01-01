أسقف البحر الأحمر يشارك في حملة بيع صكوك الأضاحي (صور)

شارك اليوم الخميس، الأنبا إيرلايون، أسقف البحر الأحمر، في حملة بيع الصكوك التي أطلقتها مديرية الأوقاف تزامنًا مع قدوم عيد الأضحى المبارك.





وقال الأنبا إيرلايون، أسقف مطرانية البحر الأحمر: إن المشاركة في صك الاضاحى، واجب وطني بين شعب مصر جميعًا، ويعد ترسيخا لمبدأ المشاركه والتفاعل مع الحملة التي تهدف إلى شراء لحوم الأضاحي وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين.





وأخبر الأسقف، وكيل وزارة أوقاف البحر الأحمر، بأنه سيكون سعيدا في المشاركة في توزيع اللحوم على أبنائنا بالبحر الأحمر.





ومن ناحيته، أوضح وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، أن هذه الروح الداعمة كانت وستظل عنوانا للانبا ايرلايون، موضحًا أن هذه اللمسه الطيبة من نيافة الأنبا تأكيدا على روح المودة والمحبة والتسامح بين قطبى الأمة.





وأشار وكيل وزارة الأوقاف، أن الأنبا ايلاريون قام بشراء صكوك بقيمة 10 آلاف جنيه، مقدما له الشكر والتقدير لجميع أقباط البحر الأحمر.



