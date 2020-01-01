أسقف البحر الأحمر يشارك في حملة بيع صكوك الأضاحي (صور)

الخميس 16/يوليه/2020 - 01:32 م
اللقاء
اللقاء
محمد طه
شارك اليوم الخميس، الأنبا إيرلايون، أسقف البحر الأحمر، في حملة بيع الصكوك التي أطلقتها مديرية الأوقاف تزامنًا مع قدوم عيد الأضحى المبارك.

وقال الأنبا إيرلايون، أسقف مطرانية البحر الأحمر: إن المشاركة في صك الاضاحى، واجب وطني بين شعب مصر جميعًا، ويعد ترسيخا لمبدأ المشاركه والتفاعل مع الحملة التي تهدف إلى شراء لحوم الأضاحي وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين.

وأخبر الأسقف، وكيل وزارة أوقاف البحر الأحمر، بأنه سيكون سعيدا في المشاركة في توزيع اللحوم على أبنائنا بالبحر الأحمر.

ومن ناحيته، أوضح وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، أن هذه الروح الداعمة كانت وستظل عنوانا للانبا ايرلايون، موضحًا أن هذه اللمسه الطيبة من نيافة الأنبا تأكيدا على روح المودة والمحبة والتسامح بين قطبى الأمة.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف، أن الأنبا ايلاريون قام بشراء صكوك بقيمة 10 آلاف جنيه، مقدما له الشكر والتقدير لجميع أقباط البحر الأحمر.

تسجيل 913 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 59 حالة 

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27  مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"،
أسقف البحر الأحمر يشارك في حملة بيع صكوك الأضاحي (صور)
أسقف البحر الأحمر يشارك في حملة بيع صكوك الأضاحي (صور)
أسقف البحر الأحمر يشارك في حملة بيع صكوك الأضاحي (صور)
أسقف البحر الأحمر يشارك في حملة بيع صكوك الأضاحي (صور)
أسقف البحر الأحمر يشارك في حملة بيع صكوك الأضاحي (صور)
أسقف البحر الأحمر يشارك في حملة بيع صكوك الأضاحي (صور)

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