ارتفاع حصيلة المتقدمين لانتخابات مجلس الشيوخ بالإسكندرية لـ43 مرشحا (صور)

تلقت لجنة استلام أوراق الترشح لمجلس الشيوخ بمحكمة الإسكندرية، اليوم الخميس، عدد 4 طلبات خلال الساعات الأولى منذ الساعة 9 من صباحًا، ليرتفع العدد لـ 43 مرشحًا، لليوم السادس على التوالي، وتستمر عملية التقديم حتى السبت المقبل.





والمتقدمون بأوراقهم اليوم هم: "وليد سعيد محمد -نعمة عبد الكريم أحمد _ عادل أحمد عبد الباقي _ محمد محروس محمد عبد الوهاب " جميعهم مستقلين.





والطلبات المقدمة خلال الأيام الـ6 عبارة عن: "6 لحزب مستقبل وطن، و3 لأحزاب: الشعب الجمهوري، والغد، ومصر بلدي، و2 الإصلاح والنهضة، و2 الوفد الجديد، و4 النور، و25 مستقلين"، جميعهم مرشحين على المقاعد.





وكانت محكمة شرق الابتدائية، أعلنت أن عدد طلبات إبداء الرغبة في الترشح للانتخابات ارتفع لـ96 شهادة، وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية الوقائية، الرامية للحفاظ على المواطنين الموظفين، من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



