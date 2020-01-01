ارتفاع حصيلة المتقدمين لانتخابات مجلس الشيوخ بالإسكندرية لـ43 مرشحا (صور)
الخميس 16/يوليه/2020 - 01:31 م
محمد رجب - دينا حسن
تلقت لجنة استلام أوراق الترشح لمجلس الشيوخ بمحكمة الإسكندرية، اليوم الخميس، عدد 4 طلبات خلال الساعات الأولى منذ الساعة 9 من صباحًا، ليرتفع العدد لـ 43 مرشحًا، لليوم السادس على التوالي، وتستمر عملية التقديم حتى السبت المقبل.
والمتقدمون بأوراقهم اليوم هم: "وليد سعيد محمد -نعمة عبد الكريم أحمد _ عادل أحمد عبد الباقي _ محمد محروس محمد عبد الوهاب " جميعهم مستقلين.
والطلبات المقدمة خلال الأيام الـ6 عبارة عن: "6 لحزب مستقبل وطن، و3 لأحزاب: الشعب الجمهوري، والغد، ومصر بلدي، و2 الإصلاح والنهضة، و2 الوفد الجديد، و4 النور، و25 مستقلين"، جميعهم مرشحين على المقاعد.
وكانت محكمة شرق الابتدائية، أعلنت أن عدد طلبات إبداء الرغبة في الترشح للانتخابات ارتفع لـ96 شهادة، وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية الوقائية، الرامية للحفاظ على المواطنين الموظفين، من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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