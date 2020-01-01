بهذه الطريقة.. أحمد فهمي يهنئ السعدني بمناسبة عيد ميلاده

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يحرص الفنان أحمد فهمي على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.







ونشر أحمد فهمي عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة تجمعه مع زوجته الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد السعدني.



وعلق على الصورة قائلاً"كل سنة وانت طيب ياخويا ربنا يهديك يارب".





يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد فهمي هو مسلسل رجالة البيت والمسلسل من تأليف أيمن وتار ومن إخراج أحمد الجندي والمسلسل من إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي ويشارك في بطولته عدد من الفنانين.



ومسلسل رجالة البيت من بطولة الفنان أكرم حسني والفنان بيومي فؤاد والفنانة عارفة عبد الرسول والفنان القدير لطفي لبيب والفنانة دينا محسن “ويزو” وعدد أخر من الفنانين وضيوف الشرف في حلقات المسلسل.